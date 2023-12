Prostějovským Jestřábům se zápas 29. kola Chance ligy absolutně nepovedl. Po dvou výhrách v řadě totiž padli s trápícím se Sokolovem. Ten musel na jejich led cestovat téměř přes celou republiku, i přesto ale naprosto ovládl úvodní dvacetiminutovku, kterou vyhrál 3:1. V zápase prostějovským hokejistům nepomohla ani asistence Marka Račuka při kontaktním gólu na 2:3, která pro zkušeného útočníka znamenala už devatenáctý kanadský bod v sezoně.

Prostějovští Jestřábi prohráli ve 29. kole Chance ligy se sokolovským Baníkem | Video: Deník/David Kubatík

„Bylo to rozhodně tím, že soupeř měl hodně kvalitní forčeking, na který jsme zareagovali pozdě a v první třetině vlastně vůbec. My si s tím nevěděli vůbec rady. Prostě byl lepší. Mohlo to i vypadat, že byl svižnější a rychlejší, to už ale podle mě bylo zkresleno tím, jak hrál soudržně a aktivně, zatímco my jsme byli zbytečně rozlezlí," popisoval zápas bezprostředně po jeho skončení tento 31 borec se zkušenostmi z Kladna, Chomutova, pražské Slavie či Krakova, se kterým v minulé sezoně ovládl základní část polské nejvyšší soutěže a nakonec dokráčel k nepopulárnímu čtvrtému místu.

Výsledek je o to větším zklamáním, že sokolovskému Baníku se po solidním začátku sezony přestalo v poslední době dařit a z posledních devíti střetnutí odehraných před tímto mačem uhrál pouhé tři body za výhru po prodloužení a prohru po nájezdech. K zápasu navíc vyjížděl ráno a v ne úplně ideálním počasí se táhnul přes celou republiku. Nabízela se tudíž i otázka, zda v tomto případě nemohlo dojít k nějakému, byť jen lehkému, podcenění.

„Určitě tam nic takového nebylo. Já osobně třeba výsledky Sokolova ani nesleduji. Naopak jsme měli od trenérů připravené super video a o silných stránkách soupeře jsme moc dobře věděli," lomí rukama Račuk.

FOTO: Třetí výhra v řadě se nekoná. Se třemi body z Prostějova odjíždí Baník

Nyní je na programu dvou nejvyšších českých hokejových soutěží reprezentační přestávka, což znamená vytoužený odpočinek a také možnost trénování věcí, na které doteď třeba nebyl čas. Po jejím skončení se ale fanoušci Jestřábů mohou těšit na další skvělý zážitek. Na přerovském ledě totiž dojde k třetímu letošnímu hanáckému derby, přičemž v tom prvním si odvezli Prostějovští dva body a to druhé na prostějovském zimáku zase plně ovládli žluto-modří.

„Čeká nás teď devět dní volna, během kterých musíme zamakat na fyzičce a silové stránce hry a už to všechno pomalu směřovat na derby, na které se už samozřejmě všichni těšíme. Chceme být ale také chvíli s rodinami a užít si trošku volna. Od úterka se pak začneme zaměřovat nejen na derby, ale i na předzávěrečnou fázi základní části, ve které už půjde opravdu o důležité body, které nám určí pozici pro play-off," uzavřel Marek Račuk.