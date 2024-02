Konec základní části Chance ligy se nezadržitelně blíží a k parádnímu umístění sprintují i prostějovští Jestřábi. V zatím posledním zápase proti třebíčské Horácké Slavii se totiž dokázali vyrovnat s houževnatou hrou svého soupeře a pronásledovatele v jednom a zvítězili 4:2. Velice důležitými dvěma kanadskými body k tomuto výsledku přispěl i borec, který v třebíčském dresu nemálo času strávil také - Lukáš Forman.

Jestřábí oslava po výhře nad Třebíčí | Video: Deník/David Kubatík

„Dneska jsme skutečně hráli to, co jsme chtěli. Byly tam sice nějaké chyby, kvůli kterým jsme inkasovali, jinak si ale každý plnil to, co měl. Díky tomu se nám dařilo vyjíždět do útoku a tam už to bylo jen o tom, jestli dáme góly, nebo ne. My jsme je zaplaťpámbů dali a proto jsme vyhráli," říkal bezprostředně po zápase tento třicetiletý obránce s extraligovými zkušenostmi z brněnské Komety či karlovarské Energie, který v zápase necelých deset minut před koncem pomohl svému týmu důležitým gólem na 3:1.

Kromě toho se mu ale povedlo i nahlodat soupeřovu psychiku, když na začátku jedenácté minuty šikovně nahodil na branku kotouč, který si vyhlédla, zejména v poslední době, ofenzivní hvězda Jestřábů Jan Veselý a nesmlouvavě jej tečoval za Jekelova záda. Pro tohoto 29letého borce se jednalo už o 21. branku a celkový 33. kanadský bod a vypadá to, že by hlavně směrem do play-off mohl být pro Hanáky jedním z klíčových hráčů.

„Není to až teď, ale v podstatě od začátku sezony. Veselka je totiž jedním z mála hráčů, který se tam nebojí stát, a tak můžeme vlastně střílet odkudkoli a spolehnout se, že tam bude," usmívá se Forman.

Zdroj: David Kubatík/Deník

Tento rodák z Brna už ale, mimo jiné, sbíral své hokejové zkušenosti i v dresu Třebíče. Konkrétně v barvách klubu z Vysočiny nastupoval v pěti sezonách a odehrál tam 208 zápasů s bilancí 24 branek a 52 asistencí.

„Na jednu stranu jsou pro mě tyto zápasy určitě speciální. Jelikož se tam hráči příliš nemění, tak stále drtivou většinu kádru znám. Na stranu druhou ale, připravovat se na ně musím tak jako vždycky a nebrat ohled na nic jiného," podotýká.

Po této důležité výhře už má prostějovský klub doslova na dosah konečné třetí místo, což by znamenalo jeho historicky nejlepší umístění. Kromě toho, že se v posledních dvou kolech budou muset jeho hráči soustředit na náročné soupeře z prvních dvou míst, budou už také moci sledovat vývoj na místě šestém, ze kterého vzejde jejich čtvrtfinálový soupeř. „I na soupeře se samozřejmě musíme připravit, to hlavní ale stejně bude o nás samotných. O tom, co předvedeme a jaký výkon na ledě podáme," má ale jasno Forman.

Velice reálně je ve hře ale také jedna opravdová bomba. Jedním z velkých adeptů na poslední místo v první šestce jsou totiž přerovští Zubři a velice reálně tak roste šance, že by se čtvrtfinále mohlo nést v duchu hanáckého derby, které by jistě bylo ještě mnohonásobně vyhecovanější, než je tomu v základní části.

„Určitě by to bylo něco výjimečného. Ostatně, zkusil jsem si to už i z druhé strany a vím, že ty zápasy jsou fakt výborné. Budu se ale opakovat. Pro nás je nejdůležitější soustředit se na sebe a na svůj vlastní výkon. Potom můžeme porazit kohokoli," uzavřel Lukáš Forman, který v modro-žlutých barvách nastupoval v sezonách 15/16, 16/17, 19/20 a 20/21.