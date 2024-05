Zásadní informace v těchto dnech hýbají prvoligovou hokejovou scénou v Česku. Druhá nejvyšší soutěž se již nebude jmenovat Chance liga. Příslušná sázková kancelář se od následující sezony přesouvá k fotbalové nejvyšší soutěži.

Česká televize vysílala přímým přenosem hokejové utkání Přerov - Poruba | Video: Deník/Ivan Němeček

„Ano, v nedávné době nám to bylo sděleno. V následujících měsících nám bude oznámen nový titulární partner první ligy,“ potvrdil člen výkonného výboru ČSLH a bývalý šéf litoměřického hokeje Daniel Sadil v rozhovoru pro server Hokej.cz.

Kluby hokejové první ligy zatím oficiální stanovisko o tom, kdo že bude novým nejzásadnějším sponzorem soutěže, nedostaly. Deníkem oslovené celky se tak zatím k situaci nechtějí vyjadřovat.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Nabízet se může „výměna“ partnera s fotbalem a společností Fortuna, nebo nová spolupráce s dalšími dvěma subjekty, které se ucházely o nákup jména nejvyšší fotbalové soutěže – Betano a ČSOB. Nebo bude titulárním sponzorem někdo úplně jiný? Vezme si pod křídlla obě nejvyšší hokejové soutěže v Česku Tipsport? Jasno by mělo být nejpozději v červnu.

Větší šance na postup do extraligy?

Další novinkou je vznik Sdružení prvoligových klubů. To má zastupovat zájmy klubů druhé nejvyšší soutěže. Vstoupilo do něj třináct klubů, s nováčkem z Chomutova se jedná.

„My jsme byli u jednání od prvopočátku a vznik sdružení kvitujeme. Nic podobného tady nebylo a je určitě lepší mít podporu při vyjednávání jak s extraligou, tak s Českým svazem ledního hokeje,“ řekl sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

Přerovák Kundrátek popáté na mistrovství světa. Odchovanci smekli

Pro elitní prvoligové celky by vznik takového sdružení mohlo znamenat naději na změnu formátu baráže a zvýšení šancí postupu do extraligy. Ty jsou při současném modelu, který si řídí de facto samy kluby z nejvyšší soutěže, velice nízké, což také potvrdily dva poslední ročníky.

„Právě tohle je jeden z hlavních cílů našeho sdružení. Komunikujeme s Martinem Loukotou a představenstvem APK LH, abychom našli nejlepší možnou cestu pro obě strany. Chceme, aby byl formát pro kluby první ligy motivující. Aby věděly, že když první ligu vyhrají, tak mají reálnou šanci postoupit do extraligy,“ řekl Daniel Sadil.

Právě zástupci papírově největších favoritů na triumf v soutěži a případný postup byli zvoleni do vedení SPK. Prezidentem je Pavel Hinner z Poruby, v představenstvu Petr Neumann ze Vsetína či Jan Pravda ze Zlína. Nechybí ani Stanislav Tichý ze Slavie Praha a Martin Svoboda z Třebíče.

„Na tyto pozice kandidovali zástupci týmů, pro které je systém baráže daleko důležitější. Je to logické,“ má jasno přerovský Pavel Hanák.

Zubři nepatří mezi aspiranty na postup do extraligy, v každé sezoně od svého návratu do tehdejší WSM ligy však bojovali o postup do semifinále. „Nikdy neříkej nikdy. Za mě bude ale prosazení změny modelu baráže hodně složité a extraliga bude proti,“ myslí si manažer. „Vznik sdružení se nicméně týkal také shánění generálního partnera a dalších sponzorů první ligy, propagace soutěže v televizi a dalších médiích,“ dodal Hanák.

Naopak postupové ambice bude mít jako každý rok Prostějov

„Začnu již dvanáctou sezonu v Prostějově a znovu se stejným cílem, tedy vyhrát. Ale to začne i řada dalších týmů a vyhrát může jen jeden, uděláme skutečně vše, co je v našich silách, abychom se zase posunuli, ale bude to velmi těžké,“ uvedl majitel Jestřábů Jaroslav Luňák.

Pravidly již garantovanou novinkou v nové sezoně, která se postará o zkvalitnění druhé nejvyšší soutěže, je zavedení systému pro videorozhodčí na každém prvoligovém stadionu. Povinnost bude platit u gólového kamerového systému nad bránou.

Zaslouží si Chance liga videorozhodčí? Budeme jednat, říká její šéf