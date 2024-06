Další mladý útočník se usadí v jestřábím hnízdě. 21letý forward David Skuhrovec, který má zkušenosti i s juniorskou reprezentací, se po necelých dvou sezónách v druhé americké juniorce vrací zpět do své rodné země nabitý skvělými zkušenosti.

David Skuhrovec v dresu Lone Star Brahmas | Foto: Zdroj: Web LHK Jestřábi Prostějov

„Kluk z litvínovské líhně a také z hokejové rodiny. David prošel řadou národních reprezentačních výběrů a poslední dvě sezóny působil v zámoří. Slibujeme si od něj důraz a hráče s přímočarým tahem na bránu," má jasno ve svém prohlášení pro klubový web kouč Martin Janeček.

Pro Skuhrovce pak Prostějov není žádná neznámá, stihl zde už před dvěma lety odehrát formou střídavého startu svůj první zápas. „Těším se neskutečně! Bude to pro mě první sezóna v dospělém hokeji, takže jsem neskutečně natěšený," neskrývá nadšení urostlý mladík taktéž pro internetové stránky klubu.

„Po sezoně v Americe zavolal Prostějov mému agentovi, že by měli zájem, tak jsme se domluvili zhruba během týdne. Trošku jsem v průběhu sezóny tajně doufal, že by se Prostějov mohl ozvat, takže ani žádné dlouhé rozhodování nenásledovalo. Do Prostějova jsem strašně chtěl. A to i přesto, že jsem zde tehdy strávil jen týden. Poznal jsem totiž zázemí, lidi okolo klubu i město a strašnš jsem si to tam oblíbil," dodal.

V poslední jedné a půl sezoně strávil Skuhrovec svůj čas v týmu druhé nejvyšší americké juniorské soutěže NAHL - Lone Star Brahmas. Během 61 zápasů zde zaznamenal 47 kanadských bodů za šestnáct gólů a 31 asistencí.

„Skok v kariéře to byl strašně velký, a to jak hokejově, tak i v normálním životě, protože v něčem je to úplně jiný vesmír. Ale na druhou stranu, i přes těžké časy, které jsem na začátku prožíval, na to nedám dopustit. Dalo mi to strašně moc a nikdy bych to nevzal zpátky," popisuje své dojmy.

I tak se ale nakonec ve svých 21 letech Skuhrovec rozhodl pro návrat do své rodné země. „Rozhodoval jsem se na začátku roku mezi hraním na univerzitě (NCAA D1) a nebo návratem do Evropy a začátkem v dospělém hokeji. Vyhrála u mě ta druhá možnost," vysvětluje a na úplný závěr ještě upřesňuje, v čem by mohl Jestřábům nejvíce pomoci.

„Rád jsem hodně na puku a vymýšlím akce - to je, řekl bych, má silná stránka. Na druhou stranu jsem ale mladý a mám před sebou první sezónu v dospělém hokeji, takže budu plnit jakoukoli roli, kterou mi trenéři dají. A to samozřejmě nejlépe, jak umím. Chci týmu pomoci konečně k nějakému úspěchu," uzavřel optimisticky David Skuhrovec.