V týmu Martina Janečka a Lukáše Majera nebude už nadále pokračovat třeba původní brankářská jednička Jaroslav Pavelka. „Jarda je výborný brankář, kterému ta sezona prostě nevyšla. I přesto má ale stále mou obrovskou úctu a přeji mu do jeho příštího směřování jen to nejlepší," říká Janeček. Nové angažmá si pak bude muset hledat i brankářská trojka příchozí v průběhu sezony, která však nenakoukla do brankoviště ani jednou, dvacetiletý Darek Bartošák. A to s odůvodněním, že má klub na tuto pozici vyhlédnutého jiného mladého perspektivního gólmana.

VIDEO: Jestřábi se setkali s fanoušky. Realizační tým čekají změny

Co se pak týče obránců, jestřábí barvy si už na sebe neoblečou Tomáš Drtil, Jan Pohl, Tomáš Hanousek, který chytil laso z extraligy a také odchovanec Martin Pěnčík, který se rozhodl odejít k největšímu rivalovi - přerovským Zubrům. Tato informace pochopitelně vyvolala v sále poměrně velkou vlnu nevole. „Je to pro nás zklamání, ale šel prostě svou cestou," vysvětlil jenom Janeček.

Z útočníků pak bude klub nejvíce bolet odchod Zdeňka Doležala, který na své konto nasbíral 45 kanadských bodů za 26 branek a 19 asistencí. „Bude to opravdu výzva a velký oříšek nahradit jeho góly," pokrčil rameny prostějovský lodivod.

Mezi další hráče, kteří již na Hané pokračovat nebudou, se řadí také Jiří Fronk, který zamíří do o Chance ligu právě bojujícího Chomutova, Petr Hašek mířící do extraligy a také Roman Vlach, který ve svých 34 letech už přemýšlí o konci kariéry.

Příchody

Co se pak týče příchodů do klubu, je v tuto chvíli dle slov všech přítomných spousta hráčů rozjednána a nemůže se tudíž zatím ani naznačovat. Podle šéfa jestřábího hnízda však všichni tvrdě pracují už od vypadnutí v play-off a jde to vidět.

Dravým ptákem se totiž stane 27letý útočník, který strávil poslední tři ročníky v extraligovém Hradci Králové, Radek Pilař a také brněnský dvoumetrový obr Pavel Jenyš, který většinu času pomáhal s, nakonec neúspěšnou, záchranou ve druhé nejvyšší soutěži znojemským Orlům. Během 35 odehraných zápasů zde zaznamenal 30 kanadských bodů za patnáct branek a stejný počet asistencí.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Hanáci však nezapomínají ani na dravé mládí. Své štěstí u nich zkusí 21letý Mikuláš Jenčovský, který v liberecké juniorce nasbíral neskutečných 66 bodů za 29 gólů a 37 přihrávek během 62 odehraných utkání a také o rok mladší plzeňský odchovanec Matěj Korčák. Ten si zase zkusil i sedm zápasů za druholihé pražské Letňany, během kterých nelenil a zapsal hned osm bodů.

„Oba jsou velice mladí a nadějní. Záležet bude jen na nich, jak svou šanci chytnou za pačesy," má jasno Janeček s tím, že na letním kempu o svou pozici v týmu zabojuje i prostějovský odchovanec Adam Studený, který si zahrál i deset zápasů v druholigovém Vyškově a přišel si na pěkných třináct bodů za jedenáct přesných zásahů a dvě asistence.

Příchody: Radek Pilař: Mountfield HK

Pavel Jenyš: Kometa Brno/Znojmo

Mikuláš Jenčovský: Liberec U20

Matěj Korčák: Plzeň U20/Letňany

Adam Studený: Vyškov