Prostějovští Jestřábi porazili v zápase 27. kola Chance ligy suverénním výsledkem 6:1 béčko pardubického Dynama, k čemuž jim dvěma důležitými brankami přispěl i Tomáš Hanousek. Hráč, který ještě v minulé sezoně za rezervu Východočechů nastupoval a devatenácti kanadskými body jí dopomohl ke konečnému třináctému místu, díky kterému uchránila druhou nejvyšší soutěž i pro aktuální ročník.

Závěr zápasu mezi prostějovskými Jestřáby a pardubickým béčkem (6:1, 2.12.2023) | Video: Deník/David Kubatík

„Byl to pro mě takový specifický zápas. Navíc proti těžkému soupeři. Dnes jsme ale všichni podali super výkon a zaslouženě jsme vyhráli. Všechny ty kluky jsem tam sice znal, ale jak mi říkal odmalička taťka: ‚Při hře neznáš bratra‘," smál se 25letý obránce, který si už za svou kariéru prošel mládežnickou strukturou švédského Södertäjle, ale také extraligovým Libercem, Karlovými Vary či Mladou Boleslaví.

„I s klukama z jiných týmů, které znám, se dost často při zápasech potkávám a neberu to jako něco speciálního. Příliš nevnímám, ani když se mě snaží nějak rozhodit, což se dnes také dělo," dodal ještě se smíchem.

Z celkových šesti gólů proti svému ještě nedávnému působišti přidal Hanousek dva, které byly navíc více než důležité. Nejdříve to byla vítězná branka na 2:1 jen 26 sekund poté, co vyrovnal Daniel Rákos a pouhých devět sekund po začátku druhé třetiny dorazil soupeře čtvrtou brankou.

A ač zápas skončil na první pohled naprosto jednoznačným výsledkem 6:1, snažil se jej zase tak jednoduše neviděl. „Nemyslím si, že to bylo zase až tak v klidu. Výsledek je jedna věc, ale jak už jsem řekl, hráli jsme proti těžkému soupeři a museli jsme dávat pozor celých 60 minut. Dneska si to užijeme, už ve středu nás ale čeká cesta do Litoměřic a bude potřeba, abychom se na to připravili minimálně stejně kvalitně, ne-li ještě lépe," říká.

FOTO: Jestřábi zdolali poprvé za tři body pardubické béčko. Majer chválil kotel

Onen bleskový gól na 4:1 padl poté, co si Jestřábi vybojovali buly v útočném pásmu, ke kterému se postavil Petr Hašek. Ten jej vyhrál a po Doležalově přisunutí puku Hanousek nad ničím nepřemýšlel a od modré propálil jinak velice kvalitně chytajícího Vomáčku. „Vůbec jsem nad tím nějak extra nepřemýšlel. Pamatuji si jenom, jak jsem okřikl Hašana, že pokud buly vyhrajeme, tak ať mi to posune. A padlo to tam," popsal.

Celkově už tento zahraničím i extraligou ošlehaný borec získal během 26 odehraných zápasů 20 kanadských bodů za sedm branek a třináct asistencí, což mu s naprostým přehledem vyneslo prvenství v této disciplíně mezi obránci. Na druhém místě je pak s dvanácti body exprostějovský Robin Staněk.

„Musím říct, že si to opravdu moc užívám. A to ne jen díky své bilanci. Celkově je tady totiž super parta, zázemí i fanoušci. A mě opravdu těší, že alespoň takhle mohu tomu týmu pomoci. Navíc mě žene dopředu vidina toho, že pokud by se mi tady dařilo, mohl bych se ještě třeba podívat zpátky do extraligy," uzavřel Tomáš Hanousek.