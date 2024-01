„Je to samozřejmě úleva a doufám, že mi jich tam pár do konce základní části ještě spadne," říkal s lehkým úsměvem skromný 27letý rodák z Brna, který se za záda finského gólmana ve službách Slavie trefil na konci 49. minuty poté, co si po úniku zpracoval přihrávku od Doležala a ač tísněn jedním z obránců, prostrčil puk precizně okolo brankářova těla.

Hokejisté Prostějova se utkají v dalším domácím zápase Chance ligy s Porubou. Zdroj: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista

„Díval jsem se za sebe a říkal si, že se asi vpřed vydá někdo jiný. Nikdo se na to ale dvakrát netvářil, a tak jsem tam nakonec jel já. Zdena mi to tam pak parádně přihrál, já zavřel oči a šlo to prostě někam pod vyrážečku," popsal své myšlenkové pochody v tom samotném okamžiku.

Ač samotný zápas mohl pro fanoušky vypadat jako naprosto jednoznačná hra kočky se sešívanou myší, pocítil tento hráč i několik slabších momentů, které podle něj mohly vést i ke komplikacím.

„Byly i pasáže, kdy Slavia měla šance a nám to trošku haprovalo v obranném pásmu. A ač výsledek může svádět k tomu, že jsme to dostali zadarmo, tak tomu určitě tak nebylo. Stačilo málo a mohl to být jiný zápas," upozorňuje.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Průběh celého zápasu se odvíjel od skvělého začátku, kdy domácí na Pražany vlétli doslova jako jestřábi, které nosí na hrudi, vynutili si faul a hned ve třetí minutě šli do vedení. Ani potom ale svého soupeře do ničeho většího nepustili a do konce první dvacetiminutovky ještě zvýšili. Podle Kubeše jsou tyto ostré starty v plánu týmu vždy, i když se to, podle něj, týmu nedaří tak, jak by si představoval.