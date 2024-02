Tato středa byla pro prostějovského útočníka Petra Haška skvělým dnem. Nejen, že Jestřábům pomohl gólem ke čtvrté porážce hegemona základní části Chance ligy z Ostravy-Poruby. Další věcí totiž je, jak tohoto počinu dosáhl. A to byla opravdová hokejová paráda. Povedl se mu totiž kousek zvaný michigan, který se jako prvnímu hráči podařil Mikeu Leggovi z michiganské univerzity v roce 1996.

Po třetí výhře nad Porubou v sezoně 2023/2024 | Video: Deník/David Kubatík

„Chtěli jsme si pojistit třetí místo a věděli jsme, že na Porubu máme. Já jsem jenom rád, že do toho každý dal všechno a společnými silami jsme to ubojovali," pochvaloval si tento 22letý odchovanec Berouna, který si proti suverénnímu lídrovi tabulky připsal svůj sedmý gól a celkově dvacátý kanadský bod.

Už jsem to párkrát zkoušel…

A toto své jubileum zařídit více než stylově. Na konci 34. minuty a za stavu 1:1 se totiž dostal k puku za Dolejšovou brankou nasadil si puk na čepel hokejky a trikem známým pod názvem michigan poslal svůj tým do vedení, které pak ještě necelých pět minut před úplným závěrem pojistil gólem na 3:1 David Ostřížek.

Lídr počtvrté na kolenou! Jestřábi vyhráli v Porubě i díky Haškově michiganu

„Trénuji to zhruba poslední dva roky, a to hlavně na gólmanských trénincích. V zápase je ale vůbec těžké se do té situace dostat. Už jsem to předtím párkrát zkoušel, nikdy se mi ale ani nepodařilo dostat ten puk na hokejku. Povedlo se mi to vlastně poprvé a hned z toho byl gól. Jsem za to strašně rád," usmíval se a pokračoval: „Ani jsem při tom nevnímal, že vlastně hrajeme proti lídrovi. Soustředil jsem se jen na to samotné provedení."

A jaké vlastně byly v týmu na tento jeho kousek bezprostřední reakce? „Spoluhráči už mě předtím hecovali, ať už to konečně udělám i v zápase. No a trenéři jenom koukali. A měli samozřejmě radost, že z toho hlavně byl gól. Řekl bych, že se jim to i líbilo," soudí Hašek.

Škoda, že je můžeme mít až ve finále

Hanáci dokázali porubského suveréna, který během předchozích 50 kol nasbíral překotných 112 bodů, porazit jako jediní hned čtyřikrát a nenechat mu tak ze všech vzájemných zápasů ani jeden bod.

„Těžko říct, proč se nám na ně tak daří. Pravdou ale je, že dokážeme hrát mnohem lépe proti týmům shora, než zespoda. A na Porubu se nám daří už dlouhodobě. Čím to je, vám ale neřeknu. Možná to bude jejich stylem hokeje, který je velmi atraktivní a já osobně jej mám rád. Dost pak rozhodovalo i štěstí a několikrát nás skvěle podržel i Jarda Pavelka," vysvětluje mladý nadějný útočník.

„Prostě se na to každý v kabině dokáže opravdu dobře nastavit. Když nad tím tak přemýšlím, tak je asi škoda, že na ně můžeme narazit až ve finále," dodává ještě.

Koho bych chtěl do čtvrtfinále?

Díky třem bodům z horkého ledu si navíc Jestřábi definitivně zajistili i konečné třetí místo, tedy historicky nejlepší umístění klubu od postupu do druhé nejvyšší soutěže. Do posledního kola, které odehrají doma s druhým Vsetínem, už tak budou moci jít absolutně bez nervů. „Úleva to určitě je, pro nás ale bylo stěžejní skončit v první čtyřce, abychom začínali doma. To je velká výhoda, navíc, když se čtvrtfinále hraje jen na tři vítězné," podotýká.

Poslední neznámá, kterou tak ještě bude potřeba rozluštit, bude prostějovský čtvrtfinálový soupeř. S největší pravděpodobností se bude rozhodovat mezi krajským rivalem z Přerova a zlínskými Berany, ve hře ale stále zůstávají i Třebíč s Litoměřicemi.

„Já osobně bych chtěl asi Přerov. Věřím, že by chodil plný barák a všechny zápasy by byly vyhrocené a ve skvělé atmosféře. Stále jsou ale pro nás ve hře čtyři týmy, takže vůbec nevím, co z toho vznikne. Stejně budeme muset porazit každého," uzavřel Petr Hašek.