Formou střídavých startů přichází z druhého prostějovského klubu SK Prostějov 1913 do jestřábího hnízda dvaatřicetiletý útočník Petr Kolouch, který se rozhodl, že se po ukončení profesionální kariéry pokusí vrátit zpět.

Nástup LHK Jestřábi Prostějov, Chance liga 2023/2024 | Video: David Kubatík

"Hledali jsme zkušeného hráče, který by nám pomohl zacelit díru po Marku Račukovi a byl platný v play-off, ve kterém budeme potřebovat široký kádr. Věříme, že pokud Petra budeme potřebovat, tak bude připraven a pomůže nám," řekl pro klubový web majitel Jestřábů Jaroslav Luňák.

Tento 32letý rodák z Ostravy prožil svůj kariérní vrchol jak ve Vítkovicích, kterých je odchovancem, tak také v kádru olomouckých kohoutů. V olomouckém dresu strávil celé čtyři sezony v řadě od ročníku 2018/2019 až po ročník 2021/2022. Celkem na Hané nastoupil ke 168 extraligovým zápasům a zaznamenal v nich 70 kanadských bodů za 38 vstřelených branek a 32 asistencí. Ještě předtím nastupoval za Olomouc i v druhé nejvyšší soutěži.

Hokejisté Prostějova se utkají v dalším domácím zápase Chance ligy s Litoměřicemi. Zdroj: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista

Svou zatím poslední profesionální sezonu strávil střídavě v rakouském Grazu a slovenském Popradě. V obou klubech si shodně připsal po čtrnácti startech a sedmi kanadských bodech. V sezoně letošní pak odehrál čtyři zápasy v krajském přeboru za nově vzniklý tým SK Prostějov 1913, během kterých dosáhl slušných šesti branek a deseti asistencí.

K výčtu Kolouchových zkušeností je dobré ještě dodat, že si v dresu Vítkovic zahrál dvakrát i na slavném Spengler Cupu v letech 2012 a 2013 a také třikrát v lize mistrů v sezonách 14/15, 15/16 a 16/17.

"Petr loňskou sezónou uzavřel kariéru profesionálního sportovce a vydal se úplně jiným směrem. Nicméně po několika jednáních přijal nabídku být součástí našeho týmu. S Petrem jsme se domluvili, že zkusíme využít jeho zkušeností jak z extraligy, tak z několika evropských soutěží. Petr se příští týden přidá do tréninku a kam se nám to společně povede dostat, uvidíme časem. Jsme přesvědčeni, že pokud nějaké období potrénuje, je stále s přehledem schopen skočit zpět do profesionálního hokeje a být pro nás přínosem," vyjádřil se k nové posile i trenér Martin Janeček.