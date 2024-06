Dalším navrátilcem do jestřábího hnízda je šikovný obránce Jiří Klimíček, který se vrací po dvou letech strávených v Porubě, tedy ve své rodné Ostravě. Jednatřicetiletý bek zná Prostějov moc dobře ze sezóny 2021/22, kde byl velice důležitým hráčem při cestě za prvním úspěšným čtvrtfinále.

Jiří Klimíček | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Urostlý herní obránce, jehož síla je ve hře s kotoučem. Bude jednou z TOP variant do přesilových her. Jirka zná naše prostředí a časy v prostějovském dresu patří k jeho nejvýraznějším. Jeho zájem hrát v našem dresu byl obrovský, takže tady nebylo co řešit," komentuje kvality nové posily pro internetové stránky klubu kouč Martin Janeček.

Klimíček strávil poslední dvě sezony v dresu dalšího velkého aspiranta a prvoligový titul z Ostravy-Poruby, kde má také rodinu. „Jsem odchovancem Poruby a naposledy jsem tam hrál v patnácti letech, tak jsem se na to těšil. Myslím, že jsme tam měli hlavně ten druhý rok super partu a je škoda, že jsme dva roky po sobě vypadli hned v prvním kole. Nebudu to raději komentovat, ale řeknu k tomu jen to, že se to stalo dvakrát po sobě a asi to není náhoda," krčí rameny.

Jiří Klimíček je po Jakubu Babkovi a Janu Zdráhalovi dalším obráncem, který se po pár letech vrací zpátky na Hanou. Jaký má z tohoto faktu pocit? „Myslím si, že tým co se tady skládá vypadá velmi dobře a určitě naše cíle budou hrát co nejvýše. Doufám, že bude sezóna co nejlepší jak z týmového, tak i mého osobního hlediska," uzavřel