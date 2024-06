Sedmou ofenzivní posilou prostějovských Jestřábů se stává Denis Kindl. Zkušený útočník přichází od zlínských Beranů, se kterými se stal v předloňské sezóně při jejich pokusu o návrat mezi českou elitu mistrem ligy a v loňském ročníku si opět zahrál finále. Tento extraligou ošlehaný forward odehrál v nejvyšší soutěži okolo 200 zápasů a v druhé nejvyšší soutěži dokonce přes 350. Tento 31letý forward opouští zlínské Berany po dvou sezónách v řadě

Denis Kindl v dresu zlínských Beranů | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Jedná se o kluka, který své spoluhráče i trenéry nikdy nezklame. Vždy tvrdě pracuje pro tým a platí za typ hráče, který umí vítězit. Sedm vítězných sérií v play-off v kuse hovoří za vše. Vítězství v play-off je i naším cílem, a proto jsme o Denise velmi stáli," prohlásil o posile pro klubový web hlavní kouč Martin Janeček.

Radost z nového působiště však projevuje i sám útočník, který doufá, že se mu a jeho novým spoluhráčům podaří konečně naplnit každoroční vysoké cíle. „Těším se moc. Prostějov je ambiciózní klub, který hraje poslední roky na špici tabulky a prezentuje se ofenzivním hokejem. Cílem bude se v play-off dostat co nejdále," říká taktéž pro jestřábí webové stránky borec, který si v extralize zahrál za Třinec, Karlovy Vary, či Plzeň.

Ten strávil, jak už bylo zmíněno, poslední dvě sezony v kádru zlínských Beranů, kteří se v nich ze všech svých sil snažili po sestupu o návrat zpět mezi čtrnáct nejlepších. Ani jednou to však ke smutku místních fanoušků nevyšlo.

„Ve Zlíně se změnilo vedení, trošku trenéři a i to hrálo v mém rozhodnutí roli. Myslím si, že jsem tam zanechal dobrou stopu, protože dvě finále a z toho jedno vítězné je úspěch. Teď se ovšem těším na novou výzvu v Prostějově. Impulsem bylo pro mě také to, že místní trenéři znají mě a já zase je," popisuje.

A dle svých dalších slov naznačuje, jaká by měla být jeho pozice v týmu: „Mám už nějaké větší zkušenosti a jsem si vědom, že moje role v tomto týmu bude stěžejní. Tomu se nebráním. Chci být také nápomocný mladým klukům, ať se mohou zlepšovat a posouvat. Co se pak týče konkrétní role na ledě, tak to teprve budeme s trenéry dolaďovat na ledě," uzavřel.