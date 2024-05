Tak tohle je hodně zajímavé. Jestřábi hlásí novou posilu, kterou není nikdo jiný, nežli prostějovský odchovanec a také bývalý hráč Komety, Hradce Králové, Poruby a hlavně zlínských Beranů, tvořivý 32letý forward ošlehaný více jak 550 extraligovými zápasy Antonín Honejsek.

Antonín Honejsek. ve zlínském dresu | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Tonda je klasický herní typ, který chce tvořit a hrát na puku. Jednoznačně je skvělou variantou do přesilových her. Navíc je to prostějovský odchovanec, což je určitě pro naše fanoušky vítaným bonusem," těší se na nový přírůstek do jestřábího útoku pro klubový web kouč Martin Janeček.

Dle svých slov se ale na Hanou těší i sám hráč. „Jednat s vedením jsme začali hned po skončené sezóně. Nebylo to tak, že bychom byli v kontaktu delší dobu, spíš se to upeklo během krátké chvíle. A musím říct, že se tady těším strašně moc. Už je to pěkně dlouho, co jsem naposledy na sobě měl jestřábí dres," usmívá se Honejsek.

„Během kariéry jsem pak byl přesvědčen, že za Prostějov jednou nastoupím a vrátím městu to, že mě tady naučili hrát hokej. A od roku 2006, kdy jsem odešel, se to tady změnilo prakticky k nepoznání. Je tu vidět kus velké práce a prostředí působí velmi profesionálně," dodal.

Honejsek má v české nejvyšší soutěži odehráno přes 550 zápasů, bude tedy tím, kdo do prostějovské kabiny přinese obrovskou nálož nových zkušeností. Jak by je tam chtěl zúročit? „Budu chtít určitě zažít týmový úspěch, jít příkladem jak na ledě tak i mimo něj a snažit se pomáhat mladším hráčům tak, jako když jsem byl mladý já a nechal se učit od starších," plánuje.

Minulá sezona byla pro 32letého borce poměrně dost turbulentní. Začal ji totiž v dresu francouzského mistra z Rouenu, odkud přešel k jedněm z největších favoritů na vítězství v Chance lize z Poruby, kde ale stihl kvůli zranění pouhých 20 zápasů. Během nich si však i tak připsal hned dvanáct kanadských bodů za čtyři góly a osm asistencí.

„Minulá sezóna byla opravdu turbulentní. Návrat z Francie, zlomený kotník, takže proto jsem rád, že teď už jsem plně připraven a můžu trénovat na sto procent. Hraju fotbal, jezdím na inline bruslích, každý den jsem v posilovně, takže se nedá vyloženě říct, na co se nejvíce zaměřuji, ale snažím se zlepšovat ve všech aspektech," popisuje.

Poprvé budou moci Honejska fanoušci Jestřábů vidět už během sobotního dětského dne, který klub pořádá v součinnosti se svým generálním partnerem přímo na zimním stadionu.

„Moc se na lidi těším a doufám, že jich přijde co nejvíce," usmívá se Antonín Honejsek a na úplný závěr ještě dodal: „Dokonce přemýšlím, že v průběhu léta, ale i v sezóně, uspořádám v Prostějově nějaké skupinové tréninky pro děti, abych jim předal to, co jsem se během kariéry naučil a pomohl jim tak v jejich rozvoji."