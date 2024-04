Třetí útočnou posilou po mladících Mikuláši Jančovském a Matěji Korčákovi se tentokrát stává mnohem známější jméno. Je jím 27letý Radek Pilař, který přichází z extraligového Hradce Králové. Tento šikovný útočník, který dokáže zaskočit i v obraně, však neoblékne prostějovský dres poprvé. Pět zápasů na střídavé starty v něm totiž odehrál už v sezoně 2019/2020 a za tuto krátkou dobu si připsal jeden přesný zásah. Ve stejné sezoně si ale společně se svými spoluhráči sáhl na stříbrné medaile v evropské lize mistrů.

Hradecký hokejista Radek Pilař. | Foto: Mountfield HK/Stanislav Souček

„Radek v extraligovém Hradci Králové vždy ke kvalitě doplňoval i charakter. Pokud chcete být v hokejové sezóně úspěšní, musíte hráče s jeho přednostmi vyhledávat," říká pro klubový web hlavní kouč Jestřábů Martin Janeček.

Po poločase jsem už byl zavařený, říká střelec a navrátilec po zranění Ševčík

A do nového prostředí, které už přece jen, byť na krátkou dobu, již okusil, se těší i nová akvizice Hanáků. „Moc se tu těším. Pokud jde o podpis smlouvy, zájem o spolupráci byl jednoznačně z obou stran. Určitý vliv na rozhodování mělo i to, že už jsem se tady mihnul, rozhodující však byly klubové ambice a dobré zázemí," říká taktéž pro jestřábí internetové stránky Radek Pilař, který je, dle svých slov, v případě nutnosti připraven klidně vypomoci i obraně. To ostatně dělal i v nejvyšší soutěži.

Vybrali jsme pro vás:

Odvaha na fotkách se vyplatila. Dětská onkologie získala 50 tisíc

Popáté bez bodu. Kostelec padl i s posledním nevyužil přesilovku ani penaltu

FOTO: Prostějov bojuje o přežití. K důležité výhře mu dopomohl i vyléčený Ševčík