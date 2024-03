Hodně zklamaní byli po úvodním utkání čtvrtfinálové série Chance ligy prostějovští Jestřábi. Velmi nadějné vedení 3:1 po dvou třetinách totiž v samotném závěru ztratili a prohráli se Zlínem 3:5. Bylo pochopitelné, že se nikomu nechtělo příliš mluvit, a tak tuto roli na sebe nakonec nevzal nikdo jiný, než sám kapitán Matouš Venkrbec. Ten i přes zjevné zklamání v sobě nakonec našel i velkou spoustu optimismu a bojovnosti, od které se musí budoucí jestřábí výkony odrážet.

„Myslím, že to bylo dobré utkání. Dobře jsme do něj vstoupili, měli jsme převahu a vedení o dva góly před třetí částí bylo zasloužené. Byli jsme totiž do té doby aktivnější, rychlejší a celkově na ledě i mnohem živější. Bohužel ale, ne vždy takhle ten tým dojde k vítězství," říkal po skončení zápasu pro klubový facebook 34letý zkušený borec a kapitán týmu Matouš Venkrbec.

„Bohužel. Ve třetí třetině jsme dostali v oslabení brzký kontaktní gól. I potom si ale nemyslím, že by to naši hru nějakým způsobem ovlivnilo. Potrestalo nás ale další vyloučení. V přesilovkách byl Zlín prostě lepší. Neznamená to ale zatím nic jiného, než že to je jen 0:1," pokračoval.

A co tedy podle něj bude klíčové do dalšího zápasu série, který začne na prostějovském zimáku už dnes od 17 hodin a vznáší se nad ním varování, že další prohra už by znamenala ztrátu dvou mečbolů, které by navíc Hanáci museli dotahovat na horké půdě zlínského stadionu Luďka Čajky?

„Bude třeba ještě dotáhnout některé věci, spíše detaily. Podíváme se samozřejmě i na video a pokusíme se odhalit některé konkrétní chyby. Věřím, že se z nich určitě poučíme," popisoval Venkrbec a ve zklamaném, avšak stále bojovném módu dodal: „Žádné hlavy dole v naší kabině neexistují. Soupeř nás musí porazit třikrát a já slibuji, že to bude mít extrémně těžké. My totiž budeme hrát dobrý hokej a bojovat vždy až do konce. Povzbudíme se, navzájem se podržíme a půjdeme do toho s chutí."

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín 3:5 2. zápas, neděle 10. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín 3. zápas, středa 13. března, od 18 hodin

Berani Zlín - LHK Jestřábi Prostějov případný 4. zápas, čtvrtek 14. března, od 18 hodin

Berani Zlín - LHK Jestřábi Prostějov případný 5. zápas, sobota 16. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín Předkolo play off: HC Zubr Přerov - HC Dynamo Pardubice B 2:1 na zápasy, (0:4, 3:2, 3:2). HC Dukla Jihlava - HC Slavia Praha 2:1 na zápasy, (2:3 pp, 7:2, 3:0). Čtvrtfinále play off: HC Stadion Litoměřice - SK Horácká Slavia Třebíč 3:1, HC RT TORAX Poruba - HC Dukla Jihlava 2:3, VHK ROBE Vsetín - HC Zubr Přerov 8:0. (termíny stejné jako zápasy Jestřábů). Hraje se na 3 vítězné zápasy.

Svátek pro celé město

O výborné zpestření zápasu se pak postarali i fanoušci v hledišti. Jak ti hostující, kteří dorazili ve velmi slušném počtu a bylo je i pořádně slyšet, tak hlavně ti domácí. K, jako vždy, fanatickému kotli se často přidával i zbytek haly a vytvořili Jestřábům skutečně parádní a vzorovou domácí kulisu.

Vrcholem pak bylo i obří choreo na začátku druhé třetiny s názvem NA VLNÁCH POSTUPU, které jako by na domácí hráče zafungovalo a dopomohlo jim v době svého roztažení k vedoucímu gólu, o nějž se po pouhých čtrnácti sekundách druhé části postaral Zdeněk Doležal.

„Bylo to super. I po této stránce jsme se na play-off velice těšili. Věřím, že se jedná o svátek nejen pro nás a fanoušky, ale i pro celé město. Nejen já, ale i celá kabina je nadšená z toho, že přišlo tolik lidí. Věřím, že po druhém zápase si všichni spolu užijeme i nějaké pozitivní emoce," uzavřel Matouš Venkrbec.

