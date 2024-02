Velkou postavou zápasu 47. kola Chance ligy, ve kterém prostějovští Jestřábi po několika obratech nakonec udolali znojemské Orly v poměru 6:4, se stal i domácí Jan Veselý. Tomu se totiž podařila i málo vídaná věc, kterou je takzvaný „hattrick Gordieho Howea", tedy gól, asistence a absolvovaná bitka, kterou ještě navíc ovládl a vysloužil si aplaus tribun.

Jestřábi Prostějov - Orli Znojmo: Po zápase | Video: Deník/David Kubatík

„Hlavně jsme rádi, že jsme to tady doma zvládli. Po těch dvou rychlých gólech jsme si možná trochu mysleli, že to půjde samo a zapomněli jsme, že k nám přijel soupeř, který hraje úplně o všechno. A to se i potvrdilo, když to bylo rázem 2:2," popisoval druhý nejlepší střelec týmu v probíhající sezoně.

„V kabině jsme si k tomu něco řekli a i když jsme dostali i třetí gól, tak jsme to zvládli. Už se připravujeme na play-off a je pro nás moc důležité to, jak jsme se dokázali semknout a zabojovat. Takové momenty budeme ještě potřebovat," dodal ještě spokojeně.

Snad to byl i impuls pro tým

Když hokejista v jednom zápase dosáhne vstřeleného gólu, asistence a ještě navíc absolvuje i bitku, nazývá se tento jev jako takzvaný „hattrick Gordieho Howea". Tato kanadská hokejová legenda, nazývaná také jako Mr. Hockey, jej dosáhla hned dvakrát v kariéře, jako první ho ale zvládl hráč Harry Cameron už v roce 1917.

Zdroj: Deník/David Kubatík

A nyní se to samé poštěstilo i Veselému, který nejprve v páté minutě otevřel skóre, ve 47. pak přihrál na důležitou vyrovnávací branku Petru Haškovi a hned po ní se pustil do křížku se znojemským bekem Erikem Marešem.

„Mám z toho radost. Zrovna den před zápasem jsem si říkal, že už bych rád dal třeba dva góly v zápase, což se mi dlouho nepovedlo. Hattrick Gordieho Howea je ale taky fajn. Nikdy předtím jsem ho navíc nezískal. A navíc byla ta bitka snad i dobrý impuls pro tým, protože přišla hned po vyrovnávacím gólu," směje se borec s extraligovými zkušenostmi.

FOTO: Obrat za obratem! Bláznivý souboj dvou dravců ovládli nakonec Jestřábi

Potřebovali jsme je dostat, kam jsme chtěli

Tato bitka by se možná dala označit za vrchol, rozhodně ale nebyla jediným vzplanutím emocí. Ty totiž provázely téměř celé utkání. „V kádru Znojma jsou, i přes jejich postavení v tabulce, dobří a zkušení hráči. A my jsme je potřebovali dostat tam, kde jsme chtěli mít. Z toho všechny ty souboje a šarvátky pramenily," vysvětluje.

My se na play-off připravujeme, oni už v něm jsou

Díky vydřenému vítězství a zároveň třebíčské ztrátě jednoho bodu na ledě zlínských Beranů se prostějovský náskok na čtvrté místo navýšil už na pět bodů a Jestřábi se tak přiblížili svému historicky nejlepšímu umístění.

Až do konce základní části to ale nebudou mít jednoduché. Kromě Poruby a Vsetína, kteří je čekají v posledních dvou kolech, se totiž v těch nejbližších střetnou i s dalšími dvěma celky, které, podobně jako Znojmo, bojují o všechno. Jsou jimi desátý Kolín, který nejspíš až do posledního kola bude usilovat o účast v předkole a také předposlední Slavia, která dokonce bojuje o holý život.

V dalším domácím zápase se Jestřábi utkají s týmem KolínaZdroj: Deník/VLP Externista

„Bude to obrovsky složité. Zatímco my se na play-off teprve chystáme, oni už v něm pár týdnů vlastně jsou. V jejich kůži bych opravdu být nechtěl. Sám to znám z Kolína," připomněl.

„Mohlo by to pak vypadat, že nám se motivace bude hledat hůř, ale tak to není. My motivaci máme. Chceme se co nejlépe připravit na play-off, které pro nás bude extrémně důležité. Proto si s takovými celky opravdu nemůžeme dovolit žádná větší klopýtnutí," dodal ale hned nato tento 29letý borec.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra kraje. Hlasujte v unikátní anketě

Svou pověst zatím dokazuji

Ten je také dost blízko dosažení hranice dvaceti tref. Nyní jich má totiž na svém kontě osmnáct. Jak ale sám říká, v takovém týmu, jakým současný Prostějov je, je vstřelení každého dalšího gólu velmi náročné.

„V takové vnitřní konkurenci je těžké dát vůbec deset gólů. A jakýkoli nad tuto hranici je jenom plus a jsem za to velmi rád. Jsme ale skvělá parta a zároveň si k úspěchům dopomáháme, za což jsem jenom rád. Mám pověst střelce a jsem rád, že to nějakým způsobem dokazuji," uzavřel Jan Veselý.