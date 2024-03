Zápas posledního kola Chance ligy mezi Prostějovem a Vsetínem přinesl velice atraktivní hokej z obou stran a výsledek nakonec ovládli domácí Jestřábi v poměru 4:1. Hned o polovinu z tohoto počtu se postaral kapitán Jestřábů Matouš Venkrbec, který sám vstřelil obě branky svého týmu v první třetině a zároveň tak počet svých kanadských bodů zaokrouhlil na číslo 25.

Oslava Jestřábů po výhře nad Vsetínem (1.3.2024) | Video: Deník/David Kubatík

„Když už v posledním zápase vlastně o nic nejde, je to vždy tak trochu ošidné. Člověk čeká na soupeře, jak to vlastně pojme on. I tak ale zápas svou docela slušnou kvalitu měl. Bylo vidět, že se potkaly dva silné týmy a hrálo se o prestiž a vítězný pocit," popisoval utkání bezprostředně po jeho skončení prostějovský kapitán, který se v něm blýsknul prvními dvěma brankami. Dále pak připomněl speciální motivaci, která vyvstávala z minulého vzájemného domácího zápasu, který Valaši ovládli výsledkem 6:1.

Oba gólmani nás drželi

Matouš Venkrbec nejdříve otevřel skóre svou přesilovkovou bombou ze sedmé minuty a poté Hanákům navrátil vedení pouhé čtyři a půl minuty poté, co na 1:1 vyrovnal Vít Jonák. Sám ale své zásluhy nechtěl příliš zveličovat.

„Bylo to sice důležité v tom, že jsme znovu odskočili poté, co jsme inkasovali při hře ve třech, ještě ale byl před námi téměř celý zápas. Dost nám pomohl i Štipec. Musím říct, že oba dva gólmani nás po celou základní část drželi více než výborně," vysvětloval tento 34letý borec oplývající extraligovými zkušenostmi z Olomouce a českobudějovického Motoru.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Teď už jsem optimistou

Celkově získali Jestřábi v 52 kolech základní části Chance ligy 92 bodů a skončili třetí, což znamená historicky nejlepší výsledek klubu od doby, co postoupil do druhé české nejvyšší soutěže. I tak se ale nedá říci, že by jeho cesta byla bez občasného zabloudění a některých lehčích karambolů.

„Bylo to velmi divoké. Už jenom tím, že se měnili trenéři před sezonou a pak ještě na podzim. I kádr se z poloviny obměnil. Dlouho jsme tak hledali potřebnou pohodu a chemii, což se nám nedařilo. Vlastně až v posledních třech zápasech jsem začal mít pocit, že každý tak nějak poodstoupil ze svých ambicí a začal skutečně hrát ve prospěch celku. S tím se ale perou všechny týmy s větším množstvím osobností. Nyní už jsem opravdovým optimistou," hlásí Venkrbec s úsměvem.

Zlín jsem si přál

O příštím víkendu se tak rozběhne to, na co všichni od prvního kola čekali. Čtvrtfinále play-off. Hanáci v něm začnou na domácím ledě a jako soupeř jim nakonec vyšli zlínští Berani, tedy jeden z největších favoritů. A také soupeř, který ze čtyř vzájemných zápasů obou klubů získal osm z celkových dvanácti bodů. Je ale třeba říci, že ty poslední dva ovládli Jestřábi po nájezdech.

„Já osobně jsem si Zlín přál. Typologicky je totiž podobný jako my. Třeba takový Přerov v podstatě hraje play-off hokej po celý rok. Má tedy oproti nám něco navíc a my bychom se mu v tom museli vyrovnat," líčí prostějovský kapitán.

„A já nám proti Zlínu věřím. Myslím si, že máme lepší tým a pokud budeme disciplinovanější, budeme mít velkou šanci. Na druhou stranu mi je ale samozřejmě jasné, že to bude nesmírně vyrovnané a otevřené. Teď nás čeká volný víkend a volná středa. Uděláme si také takovou stmelovací akci, na které si zdůrazníme některé věci a už od pondělka všechno zasvětíme sobotě," přiblížil na závěr Matouš Venkrbec fanouškům program následujících dní.