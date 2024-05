V pátek jste ohlásil konec své aktivní kariéry. Jak dlouho jste se k tomuto kroku odhodlával?

Začal jsem o tom přemýšlet už po konci minulé sezony. A začal jsem také uvažovat, co dál. Během dubna se to pak všelijak vyvíjelo a do poslední chvíle to vypadalo, že ještě chvíli pokračovat budu. S těmito myšlenkami jsem také vstoupil do jednání s panem Luňákem a domlouvali jsme se na podobě další smlouvy. Více-méně jsme už byli i dohodnutí, ale vstoupila do toho i nabídka Lukáše Luňáka vstoupit do oboru, kterému se věnuje. Sedl jsem si tedy i s ním, on mi o tom něco popovídal a vzal jsem si ještě týden na rozmyšlenou. Otevřel se mi tedy nový prostor, ve kterém se mohu realizovat.

Byl nějaký hlavní spouštěč vašeho rozhodnutí?

Ne, nic takového nebylo. Spíše spousta okolností, které mi k tomu rozhodnutí dopomohly. Mezi nimi byla i ta ne úplně úspěšná sezona.

Jak na to reagovali vaši trenéři a spoluhráči?

Někteří se to ode mě dozvídali už během toho května, takže překvapení nebyli. Jiní to ale zjistili až poté, co jsem to oznámil. A co vím, tak na jednu stranu je to mrzí, na tu druhou to ale chápou. Každého hráče to jednou potká a navíc, mé důvody jsou snad pochopitelné pro všechny.

Zdroj: Deník

Vy jste už jednou s hokejem na 3 roky skončil, a to kvůli studiu a duchovní cestě. Potom jste do něj ale znovu objevil chuť. Nemůže se nyní stát to samé a vy byste si třeba po roce řekl, že to ještě na chvilku zkusíte?

Stát se to samozřejmě může. Jsem otevřený člověk a tak nedělám nějaká ultimátní rozhodnutí. Okolnosti se vždy mohou přeskládat během velmi krátké doby. Zároveň si ale myslím, že jsem to zvážil dobře a takový scénář považuji za velmi nepravděpodobný. Přece jen, tehdy jsem by podstatně mladší a došlo u mě k obrovské vnitřní proměně. A po těch třech letech jsem na tom hokeji znovu něco objevil. Nyní si už ale myslím, že jsem to dostatečně vytěžil a moc si nedovedu představit, co tak zásadního by se za ten rok muselo přihodit, abych se do toho vrhnul znovu.

V rozhovoru pro Bez frází jste popisoval, že když jste tehdy skončil, tak z vás spadl obrovský tlak. Cítíte něco podobného i nyní?

Ne. Nyní z hokeje odcházím v úplně jiné pozici než předtím. Tehdy jsem jej vnímal jako něco, co mě drtí a brání mi ve štěstí. Nyní už odcházím ze svého svobodného rozhodnutí. Navíc jsem rovnýma nohama vklouznul do nové práce, takže ani na nějaké uvolnění nebyl čas. Spíše naopak.

A přece jen. Vím, že tehdy to pro vás bylo jakýmsi vysvobozením, ale nenapadne vás takhle někdy, že kdybyste u hokeje tehdy zůstal, mohl byste toho dokázat ještě mnohem více?

Nene. Spousta lidí takovýmto způsobem přemýšlí, ale já to takto postavené nemám. Opravdu jsem tehdy pokračovat nemohl a kdybych neskončil, jen bych to oddaloval. Tím prostředím a změnami, které se ve mě začaly dít, jsem byl jednoduše vyčerpaný. Je mi ale jasné, že tuto zkušenost budu asi těžko předávat dál, protože je velice osobní.

Mohlo tam přece jen hrát roli i ne úplně naplněné ambice klubu z posledních let?

Byl to jeden z aspektů. Ta neúspěšná sezona se do toho promítá hodně. Kdyby se totiž udělal úspěch, zůstaly alespoň dvě třetiny týmu a řekli bychom si, že to teď v další sezoně dotáhneme, tak by to zase bylo jiné. Takhle ale sezona úspěšná nebyla a přišlo znovu plno změn.

Nepřemýšlel jste právě z tohoto důvodu i o přestupu jinam?

I to bylo ve hře jako jedna z možností. I nějaké nabídky jsem už měl. Když jsem se nad tím ale zamyslel do hloubky, vyhodnotil jsem si, že to příliš nedává smysl. Prostějov mám rád a žiji tady s rodinou, takže pokud bych pokračoval, bylo by to s největší pravděpodobností tady.

U Jestřábů jste z posledních jedenácti sezon strávil osm. Jaký jste si za ty roky k tomu klubu vypěstoval vztah?

Jsem tam vyloženě hokejově doma. V Olomouci, kde jsem začínal, jsem takovou roli prostě neměl. Až v Prostějově jsem se stal skutečně pevnou součástí A-týmu. Prostějov je pro mě prostě, jak už jsem řekl, domácí klub.