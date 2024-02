„Je potřeba si říct, že jsme ve fázi sezony, kdy každé mužstvo oplývá nesmírnou kvalitou a vervou. Zejména pak Znojmo, které hraje úplně o všechno a zápasy s ním jsou jiné, než v první polovině sezony. A když se díváme na jiné soutěže, tak třeba na takové Pardubice, když zrovna prohrávají, nikdo nepíská," postěžoval si na ne úplně nejlepší reakce některých prostějovských fanoušků po vyrovnání nebo potom, kdy se soupeř z jihu Moravy dostal do vedení.

Hned nato ale teprve 28letý prostějovský rodák, který už má však i přes svůj velice mladý věk zkušenosti i z pozice hlavního kouče, kterou vykonával u mládežnických výběrů Kralup nad Vltavou a Českých Budějovic, ale také u mužů šumperských Draků, začal hledat i důvody tohoto stavu.

„Za mě je nešťastné to, jaké cíle se před sezonou vyhlásily. Skoro z toho totiž vyplývá, jako bychom to tady měli ovládnout bez jediné prohry. Potom se nám nepovede přesilovka a atmosféra je hned na bodu mrazu. Přitom tady bojujeme o třetí flek, což by bylo nejlepší umístění klubu v historii po základní části," kroutil hlavou.

Následně však došlo z jeho strany i k poměrně smířlivým slovům. „Je mi strašně líto kotle, který se opravdu snaží ze všech sil. Zbytek atmosféry v hale je však skutečně tristní. Je třeba si uvědomit, že současný majitel dává do klubu neuvěřitelné prostředky, což není ani náhodou samozřejmost. A mně přijde, že si toho tady nikdo neváží. Jediná cesta je tak stabilně předvádět hokej, který jsme dnes hráli v prvních a posledních deseti minutách," hlásí.

Skvělá práce kondičáka

Aby však jeho slova nebyla jen negativního rázu, poděkoval Majer na závěr i kondičnímu trenérovi Radku Vyskočilovi, který dokázal v rychlém čase vrátit do sestavy Petra Šidlíka s Janem Slaninou, kteří trpěli silnými otřesy mozku.

„Zejména u Petra Šidlíka bychom mu chtěli poděkovat. Odvedl s ním totiž nadstandardní práci a jeho návrat rapidně urychlil. Lidé jako Radek jsou ti, kteří nejsou vidět a nemají tím pádem tu slávu, ale mluví za ně jejich opravdu parádní práce," uzavřel Lukáš Majer.