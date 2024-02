Prostějovští Jestřábi těsně před reprezentační pauzou zlomili do té doby železné pravidlo roku 2024, kdy až se strojovou pravidelností střídali vítězství a porážky. Po triumfu na ledě Zlína totiž nyní doma porazili i jihlavskou Duklu. A jedním z hlavních stavebních kamenů těchto úspěchů se stal gólman Jaroslav Pavelka, který v prvním případě vychytal nájezdy a nyní udržel nulu navzdory obrovské ofenzivní smršti z Vysočiny.

„Myslím si, že Jihlava přijela velmi dobře připravená a hrál se rychlý hokej z obou stran. Já ale musím hlavně dát velký kredit našemu oslabení ve druhé třetině, kde jsme ubránili nejdříve tři na čtyři a pak i tři na pět. To byl asi ten hlavní zlom," říkal bezprostředně po zápase borec, který v jestřábí brance čelil rovným 43 pokusům soupeře, zatímco jeho spoluhráči jich na jeho konkurenta Maláče vyslali jen sedmnáct.

„Pak jsme ale dali velmi důležitý první gól a hráli jsme trpělivý, v podstatě až play-off hokej. Jsme rádi, že jsme navázali na výkon ze Zlína a potvrdili to před našimi fanoušky, kde jsme předtím dvakrát prohráli," dodal.

Musím na sobě ještě pracovat

Tomuto 30letému zkušenému gólmanovi zatím letošní sezona nevycházela zrovna podle představ. I z důvodu dlouhého zranění totiž přišel o místo jasné předsezónní jedničky a ani potom se do branky díky skvělým výkonům mladého Marka Štipčáka příliš nedostával. Za sebou má v tomto ročníku jen 22 odchytaných utkání s úspěšností zákroků 91,5 %. Nyní to ale vypadá, že se před blížícím se play-off konečně dostává do své staré formy.

„Jsem hlavně moc rád, že jsem takto mohl týmu pomoci. Zároveň ale vím, že to z mé strany nebylo zatím zrovna ideální a musím na sobě stále ještě pracovat. Teď nás čeká chvilku pauza, při které musíme dobře potrénovat a připravit se na to nejdůležitější," hlásí sebevědomě a zároveň pokorně.

Příprava? Vzorová

V posledních pěti střetnutích narazili Jestřábi na Litoměřice, Sokolov, Přerov, Prostějov a Jihlavu, tedy na týmy, na které mohou případně narazit už v prvním kole vyřazovacích bojů. A z této mini série si odnesli tři výhry a dvě porážky. „Samozřejmě jsme o tom v kabině takto přemýšleli a musím říci, že příprava na ty zápasy byla opravdu vzorová. Pevně věřím, že v tomto přístupu budeme pokračovat i nadále a budeme už všechno směřovat k začátku play-off," popisuje.

Na děkovačku už brzy ve třech

Jestli jsou domácí zápasy Hanáků v něčem specifické, pak je to určitě pozápasová děkovačka s nejvěrnějšími fanoušky. Ta se totiž skládá hned z několika částí. Nejdříve si hráči posedají okolo středového kruhu a spolu s kotlem zpívají vítězný chorál, následuje objetí celého kluziště a všechno to nakonec zakončí vítězná rybička celého týmu a následně i jednotlivých vyvolaných hráčů. Celkově je atmosféra na prostějovském zimáku jednou z věcí, které mnozí hráči neopomenou pochválit.

„Kvůli tomu ten hokej hrajeme. Naši fanoušci fandí skvěle, vyrábí nádherná chorea a za to jim patří náš velký dík. Nebál bych se říct, že jsou naším šestým hráčem. A ty děkovačky? Je to nádhera. I můj malý syn se na to vždycky těší. Brzy s sebou vezmu i toho menšího, který teď má rok a půl," zasmál se na závěr Jaroslav Pavelka.