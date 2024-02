Vypadá to, že se prostějovští Jestřábi konečně ustálili na úspěšné vlně a míří za konečným třetím místem po základní části Chance ligy, což potvrdili v zatím posledním zápase proti zvedajícímu se Kolínu. Nyní už i napevno s Janem Slaninou v sestavě, který musel delší čas strávit mimo led kvůli tvrdému zákroku vsetínského Smetany a následnému otřesu mozku.

„Bylo to složité. Kolín právě teď zažívá svůj vrchol sezony a jde mu o všechno. Musí tedy brát z každého zápasu co nejvíce bodů a pro nás je to o to těžší. I když už se vlastně připravujeme na play-off, tak musíme být připraveni i na týmy ze spodních příček," říkal po těsném vítězství 3:2 tento 21letý útočník.

Jestřábi se díky tomuto úspěchu drží čtyři kola před koncem základní části na třetí příčce s pohodlným čtyřbodovým náskokem na čtvrtou Třebíč a jsou tak blízko svému zatím historicky nejlepšímu umístění. Na druhý Vsetín pak sice ztrácí bodů sedm, což by mohli stáhnout jen díky nějakému většímu valašskému klopýtnutí. Pokud by k němu ale skutečně došlo, mohli by se o konečnou druhou pozici vzájemně střetnout v posledním kole na svém domácím ledě.

„Cíle máme stále nejvyšší, takže teď do toho musíme co nejvíce hrábnout a posbírat maximální počet bodů. Udržení třetího místa je teď už v podstatě povinností a pokud se naskytne šance, zkusíme zabojovat i o to druhé," má jasno nadějný odchovanec Plzně.

Ten v posledních týdnech neprožíval vůbec šťastné období. V zápase 39. kola právě na vsetínském Lapači totiž inkasoval opravdu nevybíravý hit od Ondřeje Smetany a zůstal ležet na ledě s otřesem mozku. Musel proto oželet následujících sedm utkání a na led se znovu podíval až v minulém zápase proti Znojmu.

„Byl jsem v tu chvíli hodně zamotaný. Do toho jsem měl i zlomený nos a tekla mi do krku krev. Vážně to nebylo moc příjemné. Úplně nedokážu popsat, jak to vlastně probíhalo. Ani jsem se na to zpětně moc nedíval," popisoval svůj stav těsně po zákroku.

Je to pak u každého individuální. Někdo se vrátí brzy a někdo zase ne. Já jsem měl štěstí, že mě to nezasáhlo tak, jako v minulém roce. O to byl pak ten proces rychlejší. Velice důležité je, že tady máme profíky. Kondičák se mnou pracoval každý den a velmi detailně Pokud mi při něčem nebylo dobře, museli jsme se vrátit trochu dozadu a začít zase trochu jinak," pochvaloval si pak práci kondičního kouče Radka Vyskočila, jehož profesionalitu si v této věci pochvaloval už po minulém zápase asistent prostějovského trenéra Lukáš Majer.

Z důvodu rychlejšího a hlavně pohodlnějšího návratu do běžného rytmu pak, stejně jako jeho spoluhráč Petr Šidlík, který si nedávno prošel úplně stejným zraněním, nastupuje Jan Slanina s tmavým plexisklem na přilbě.

„Funguje to vlastně jako sluneční brýle. Tlumí to světla a celkově je to, oproti čirému plexisklu, pro oči mnohem příjemnější. Snažím se být i při soubojích trochu opatrnější, na druhou stranu ale chci každý z nich zvládnout na 100 % a zase tak moc se na to soustředit nesmím. Přece jen už naskakujeme do play-off módu a vypouštět zkrátka nesmíme nic," uzavřel Jan Slanina.

