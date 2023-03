Jestřábi nenechali už od začátku nic náhodě a už ve čtvrté minutě rozjásal všech 725 diváků na tribunách Jan Bartko, který bombou od modré po Illéšově asistenci nemýlil. Oba celky pak nevyužily po přesilovce, přičemž si ani jeden z nich nevytvořil nějakou významnější šanci. Poprvé se tak do šaten šlo za stavu 1:0 pro domácí.

Prostřední dějství pak nabídlo rovnou čtyři góly, po dvou na obou stranách. Po 36 sekundách napřáhl od modré Michal Furch a nedal Němečkovi šanci. Za necelých pět minut ale vrátil domácím vedení Martin Pěnčík a za podobný časový úsek zvýšil už na 3:1 Jakub Illéš. Na konci 33. minuty to už ale bylo znovu jen o gól, když se do úniku dva na jednoho pustili Daniel Klímek s Ivem Sedláčkem a druhý jmenovaný předvedl parádní ránu z první. V následné přesilovce mohl jestřábí náskok navýšit Vlach, trefil ale jen tyčku. Za stavu 3:2 tak stadionem zazněla druhá siréna.

O svém vítězství Hanáci rozhodli během minuty a půl mezi 46. a 47. minutou. Nejdříve využil přesilovku střelou z pravého kruhu Petr Hašek a poté se trefil šikovnou tečí Marunova nahození kapitán Matouš Venkrbec. To už bylo moc na třebíčského gólmana Jekela, který raději přepustil své místo mezi třemi tyčemi Janu Mičánovi. A ani on nezůstal ušetřen inkasování. Navíc velice kuriózně. Pět a půl minuty před koncem totiž nahodil puk ze své obranné třetiny Jan Maruna a ten se po několika odrazech začal třepotat v síti.

Prostějov tak zvítězil 6:2 a v konečné tabulce má 91 bodů. To mu stačí na čtvrté místo, ze kterého vyrazí ve čtvrtfinále play-off na páté Litoměřice. Fanoušky obou celků tak čeká déjà-vu, jelikož tyto dva celky se spolu v této fázi vyřazovacích bojů střetly i minule. Tehdejší výsledek série zněl 3:1 ve prospěch Jestřábů.

„Je to nejbruslivější tým ligy, který je navíc výborný na venkovních hřištích. Nebude se tedy jednat absolutně o nic lehkého. Budou mít navíc motivaci vrátit nám to za loňský rok, kdy šli z prvního místa. Co se týče marodů, věříme tomu, že už v neděli budou všichni OK," uzavřel své hodnocení Aleš Totter.

LHK Jestřábi Prostějov - SK Horácká Slavia Třebíč 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 4. Bartko (Illéš), 26. Pěnčík (Venkrbec, Maruna), 30. Illéš (Vlach, Malák), 46. Hašek (Illéš, Bartko), 48. Venkrbec (Maruna, Hamšík), 55. Maruna (Slanina, Němeček) – 21. Furch (Bittner, Psota), 33. Sedláček (Klímek). Rozhodčí: Kostourek, Pilný - Roischel, Maštalíř. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 725.

Prostějov: Němeček – Poledna, Kubeš, Malák, Bartko, Valenta, Hamšík – Hašek, Jáchym, Slanina – Illéš, Vlach, Veselý – Maruna, Venkrbec, Pěnčík. Trenér: Aleš Totter.

Třebíč: Jekel (48. Mičán) – Bořuta, Furch, Forman, Vodička, Poizl – Vodný, Dočekal, Bittner – Psota, Michalčuk, Michálek – Ferda, Klímek, Malý – Sedláček, Svoboda, Pšenička – Novák. Trenér: Miroslav Přerost.