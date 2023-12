Prostějovští Jestřábi zajížděli ke 32. kolu Chance ligy do Pelhřimova, kde našla azyl jihlavská Dukla. A jejich cílem nemohlo být nic jiného, než navázat na polední dvě předvánoční vítězství proti Přerovu a Zlínu. Po první třetině k tomu měli blízko, když vedli 2:0. Pak ale přišly dva inkasované góly ve vlastních přesilovkách, a tak si nakonec svěřenci Martina Janečka odvážejí pouhý bod za prohru v prodloužení.

Prostějov - Jihlava. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, protože společně s domácími vytvořili výbornou kulisu celého zápasu," přiznal prostějovský kouč na úvod svého hodnocení zásluhui důležitým aktérům, kteří však na ledě nenastoupili.

Jestřábi vstoupili do zápasu skvěle a díky vydařené páté minutě se ujali dvojnásobného vedení. O jejich góly se postarali Aleš Poledna a za 50 sekund při přesilové hře také Jakub Illéš. Dukla si následně vytvořila několik zajímavých šancí, které však neproměnila. A jelikož už puk nenapnul síť ani na druhé straně kluziště, odcházelo se do kabin za stavu 0:2.

Když ale pelhřimovským zimákem zněl zvuk druhé sirény, byly na světelné tabuli dvojky už dvě. Velkou šanci na útěk do vedení 3:0 totiž nevyužil po necelé minutě a půl Ostřížek a oba jihlavské góly pak padly v oslabení. Jejich autory se stali Vlastimil Bilčík v minutě 32. a sto sekund před druhou přestávkou i Tomáš Havránek. Náskok tak byl pryč a mohlo být pro Hanáky ještě hůře, kdyby se v samotném závěru druhé části dokázal ze samostatného úniku prosadit Šik.

„Vstup do utkání měla lepší Jihlava, domácí byli aktivní, vletěli na nás, ale zastavilo je vyloučení. My jsme potom z dvou takových šťastných střel, ale i dobré hry v první třetině, šli do dvoubrankového vedení. Ve druhé třetině byla hra znovu vyrovnaná a velmi dobrá, bohužel ji narušily vyloučení na obou stranách, kdy jsme jednou inkasovali a pak jsme puk ztratili na konci naší přesilovky, kdy soupeř srovnal," lomil rukama prostějovský lodivod.

Po pěti minutách třetí dvacetiminutovky si domácí fanoušci žádali nájezd za faul na Pořízka, ten ovšem nakonec na řadu nepřišel. A tak se stalo, že už v této periodě žádný další gól nepadl a přišlo na řadu prodloužení. V něm se pak po necelých třech minutách hry mohli radovat vojáci. Šimon Jelínek si kličkami vychutnal nejdříve Polednu a pak i gólmana Štipčáka.

„Ve třetí třetině to opět bylo vyrovnané, puky skákaly po brankovištích na obou stranách a dočkali jsme se prodloužení. Tam se soupeř po takové malé chybičce dostal do brejku a šikovnými kličkami rozhodl. Myslím si, že vyhrál ten šťastnější, protože jak naši, tak jihlavští kluci si za dnešek zaslouží obrovský kredit," uzavřel Martin Janeček.

Hanáci tak třetí výhru v řadě na své konto nepřidali, díky jednomu bodu ale zůstávají třetí o skóre před Třebíčí. Další zápas je čeká v pátek doma s nevyzpytatelným Frýdkem-Místkem.

HC Dukla Jihlava - LHK Jestřábi Prostějov 3:2p (0:2, 2:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 32. Bilčík (Kuprijanov, Havránek), 39. Havránek, 63. Jelínek – 5. Poledna (Veselý, Jáchym), 5. Illéš (Veselý, Doležal). Rozhodčí: Barek, Čáp - Dědek, Maňák. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 1023.

Jihlava: A. Beran – Bilčík, Strejček, Dundáček, Kočí, Koštoval, Ozols, Chvátal – Čachotský, Bartoš, Cachnín – Harkabus, Havránek, Šik – Štefančík, Kuprijanov, Burkov – Brož, Pořízek, Jelínek. Trenér: Viktor Ujčík.

Prostějov: Štipčák – Hanousek, Poledna, Drtil, Forman, Krejčí, Kubeš – Doležal, Hašek, Illéš – Jiránek, Jáchym, Veselý – Fronk, Račuk, Slanina – Burian, Venkrbec, Ostřížek – Maruna. Trenér: Martin Janeček.