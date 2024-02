Před sezónou přišel na Hanou v roli jasné dvojky. Při zranění Jaroslava Pavelky ale tým několikrát výrazně podržel a své výkony potvrzuje v podstatě během celého ročníku. Nyní proto dostal od vedení Jestřábů odměnu ve formě nové smlouvy na další dvě sezony.

„Jsem velice rád, že jsem v Prostějově dostal důvěru a můžu tady i nadále pokračovat.

Ona důvěra je jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl zůstat. Navíc jsou tady skvělé podmínky a velice ambiciózní tým," vyjádřil se sám 22letý gólman pro klubový web.

Tento nadějný rodák z Kyjova, který si za svou kariéru prošel téměř celou mládežnickou organizací Havířova, kde si pak poprvé vyzkoušel i Chance ligu, nastoupil v této sezoně již do 25 zápasů a drží si slušnou úspěšnost zásahu v hodnotě 92,41%. „Je mi jasné, že moc lidí nečekalo, že bych mohl mít odchytaných tolik zápasů. Já osobně jsem určitě velice rád, že mi trenéři věří a nebojí se mě tam dát," uvedl.

I přes své mládí a vysoké nároky, které jsou v prostějovském klubu na hráče kladeny, působí Štipčák v brance velice klidně a opravdu jen málokdy se nechá něčím rozhodit, což u hráčů, a zejména brankářů, jeho věku není vždy úplnou samozřejmostí. „Já už jsem v první lize chytal před dvěma roky, když Havířov zrovna padal," vysvětluje důvody ledově klidné psychiky.

„Snažím se nijak nepanikařit a vypadat co nejjistěji, což má potom samozřejmě i pozitivní vliv na zbytek týmu. Nejvíce mi pak pomáhá dobrá příprava v tréninku, když vím, že jsem pro to udělal maximum a mám z toho tím pádem dobrý pocit," dodává ještě.

Štipčákovi se ale nyní v týmu znovu zvýšila konkurence. Kromě zkušeného matadora Jaroslava Pavelky se totiž na své místo na slunci snaží dostat i dravé mládí v podobě Darka Bartošáka, který ovšem zatím do žádného zápasu nenaskočil.

„Určitě je to dobré. Nutí vás to jít stále vpřed a podávat stále lepší výkony jak na tréninku, tak i v zápase. Chceme se samozřejmě navzájem překonávat, na druhou stranu se ale i podporujeme. A tak to není jen mezi námi gólmany, ale v celém týmu. Věřím, že to letos dotáhneme tam, kam si všichni přejeme," uzavřel Marek Štipčák.

