Po dvou prohrách v řadě se prostějovští Jestřábi vydali přes celou republiku na led rozjetého sokolovského Baníku. I přes úvodní branku to ale s nimi znovu hodně dlouho vypadalo zle nedobře. Nakonec ale pro Štrbovy svěřence dopadlo všechno dobře, když si díky Jiránkově gólu v závěru vynutili prodloužení, které pak po chvíli rozhodl v jejich prospěch Tomáš Drtil.

„Z dnešního vítězství máme velkou radost a myslím si, že jsme odehráli možná nejlepší zápas dosavadní sezóny," pochvaloval si po zápase prostějovský trenér Martin Štrba.

Hanáci do zápasu sice vstoupili dobře, když už na konci sedmé minuty otevřel skóre ranou z mezikruží Jiří Fronk. Radost však Jestřábům vydržela jen dvě minuty a osm sekund. Pak totiž vyrovnal v přesilovce po vyloučení Formana Daniel Kružík a po další minutě a půl Baník skóre otočil zásluhou Václava Adamce. Oba celky si pak ještě zahrály po přesilovce, žádný další gól už ale do zaznění první sirény nepadl.

V druhé části se pak hrál poměrně aktivní hokej z obou stran, co však chybělo, byla přesnost. Více střel si sice připsali na své konto hosté, puk však za Habalova záda nedostali. Velikou příležitost měl ve 34. minutě Matouš Venkrbec, sokolovský gólman si ale proti jeho střele dobře povyjel a úspěšně ji zneškodnil. Prostějovští si pak ještě vytvořili několik šancí, skóre 2:1 pro domácí ale zůstalo i před třetí třetinou.

Hned v úvodu třetí periody si Prostějov zahrál dvě přesilovky v řadě a dokonce i patnáct sekund pět na tři. Západočeši si však s touto svízelí poradili na výbornou a i nadále drželi své těsné vedení, které pak dvakrát v krátkém časovém sledu mohl navýšit. Jak Klejna, tak ani Vrdlovec však neuspěli. Druhý jmenovaný trefil dokonce tyč. A tak nakonec moravští dravci přece jen udeřili. V 57. minutě obkroužil branku Maruna a přihrál Tomáši Jiránkovi, který puk poslal tam, kam patří, tedy do sítě. Minutu před koncem to zkoušel ještě Fronk, zazářila však Habalova lapačka. A tak se šlo do prodloužení.

V nastaveném čase se po pouhých dvou minutách čas zastavil po bombě Tomáše Drtila z mezikruží, kterou ukončil takovou menší skrumáž před Habalovou brankou. Prostějovští hokejisté si tak z výletu téměř přes celou republiku vezou bonusový bod navíc.

„Ve druhé třetině jsme sice po celou dobu prohrávali, ale kluci ji odmakali fantasticky. Měli to úžasně nastavené v hlavách a pořád jsme věřili, že to zvládneme. Tak trochu jsme navázali na poslední třetinu zápasu proti Litoměřicím. Dnešní dva body jsou určitě velice cenné, protože Sokolov je na domácím ledě velmi silným týmem. Tentokrát si ale myslím, že jsme byli tím lepším, a proto máme dva body," uzavřel Martin Štrba.

I přesto si ale Jestřábi v tabulce pohoršili a spadli za svého regionálního rivala z Přerova. Už v sobotu si to však oba celky budou moci vyřešit napřímo. Na prostějovském zimáku se totiž odehraje v pořadí již druhé hanácké derby. V tom prvníím se po vyrovnání těsně před koncem a následném gólu v prodloužení radovali Jestřábi. Domácí zápasy LHK Jestřábi Prostějov v říjnu a listopadu 2023.Zdroj: Deník/VLP Externista

HC Baník Sokolov - LHK Jestřábi Prostějov 2:3p (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Kružík (Vrdlovec, M. Rohan), 11. Adamec (Kružík) – 7. Fronk (Burian), 56. Jiránek (Maruna, Venkrbec), 63. Drtil (Venkrbec). Rozhodčí: Svoboda, Hucl – Kokrment, Sýkora. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 551.

Sokolov: Habal – Tureček, M. Rohan, Rulík, Weinhold, Mlčák, Klejna, Bulka – Kofroň, Kverka, Tomeček – Adamec, Vrdlovec, Kružík – Křemen, Osmík, Csamango – Novotný, T. Rohan, Šlechta. Trenér: Tomáš Mariška.

Prostějov: Štipčák – Hanousek, Šidlík, Pěnčík, Drtil, Krejčí, Forman – Fronk, Ostřížek, Burian – Veselý, Račuk, Illéš – Slanina, Hašek, Doležal – Maruna, Venkrbec, Jiránek. Trenér: Martin Štrba.