Jak se celý ten váš přestup vlastně upekl?

Poslední dva roky nebyly úplně ideální. Od té doby, co jsme se Zlínem sestoupili, to pro mě bylo po psychické stránce strašně těžké. Měl jsem problém najít motivaci a chuť do toho, co dělám rád a po sezoně jsem přemýšlel, kde bych ji tak mohl znovu nalézt. A Prostějov mi vycházel jako jasná volba, protože tady budu mít jednak velkou zodpovědnost, na druhou stranu ale také spoustu známých. S posledním dnem sezony jsem tedy sám od sebe zvedl telefon a zavolal, zda by o mě byl zájem. Ten byl a já jsem jenom rád, že to tak dopadlo.

Jednání tedy probíhala hladce?

Naprosto. Měl jsem jen jednu schůzku s trenéry, což bylo pro mě hodně důležité. Oba totiž dobře znám. Pak jsem absolvoval ještě jednu schůzku s panem majitelem. Domluva tedy byla opravdu rychlá.

Pro klubové stránky Jestřábů jste řekl, že jste si vždy myslel, že se domů vrátíte až o dost později. Může to tedy pro vás být z jistého úhlu pohledu i zklamání?

Zklamání ne. Jen jsem si myslel, že ve 32 letech budu ještě hrát to nejvyšší, co je u nás možné, tedy extraligu. Bohužel jsem ale nepředváděl tak dobrý hokej, aby to bylo možné. Věřím ale, že ho znovu předvádět začnu a díky tomu i pomůžu Prostějovu. A Prostějov mi zase pomůže do budoucna. Kde jinde bych se totiž měl pořádně vyhecovat, když ne doma?

Dostal jste po sezoně třeba i nabídku ze strany Zlína?

Zlín jsem vůbec neřešil. Neozvali se ani oni mně, ani já jim. Tato varianta prostě vůbec nebyla ve hře.

Domů se vracíte po dlouhých osmnácti letech. Jaké jsou první pocity třeba ze stadionu, který v posledních letech prošel poměrně dost velkou proměnou?

Co si budeme. Když jsem v roce 2006 odcházel, tak tady ani pořádně nevedla cesta od stadionu k nemocnici a já jako malý tam běhal po poli. Dnes jsou tady cesty a u Hloučely jsou postaveny domy. A stejně tak se mění i ten stadion. Vlastně jsem to tady vůbec nepoznal. Tam, kde jsou vchodové dveře do šaten, byly záchody a šatny jsme zase měli úplně někde jinde. Musím říct, že dnes je to tady na velmi profesionální úrovni a je to vlastně i jedno z nejlepších zázemí, které jsem kdy poznal.

Zdroj: Deník

Proměnou prochází i kádr A-mužstva. Jaký z něj zatím máte pocit?

Pocit mám velmi dobrý a věřím, že trenéři ví, co dělají. Mám v ně maximální důvěru a myslím si, že svou práci dělají na více než sto procent. Každého hráče si dobře vytipovávají a teď jde o to, udělat tu partu kolem. To je velice důležité.

Cítíte tady tu touhu napravit minulou sezonu, která se nepovedla úplně podle představ?

Já úplně přesně nevím, jak to tady vlastně vypadalo. A trénujeme individuálně, takže s klukama zase tak moc v kontaktu nejsme. Potkali jsme se zatím jen párkrát a ta parta se začne tvořit až od července, kdy vyjedeme na led. A cíle budou jistě znovu velké, tak jako ostatně každý rok.