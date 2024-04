Matouš Venkrbec odehrál v jestřábím dresu již osmou sezónu a věřil, že letos tým dokráčí ještě dále, než loni. Nepřekročitelnou překážkou se ovšem stali zlínští Berani a Jestřábi tak museli nakonec vzít zavděk pouze šestým místem.

Choreo fanoušků Jestřábů ve druhém zápase série proti Zlínu | Video: Deník

„Série se Zlínem byla velmi vyrovnaná a otevřená. V domácích zápasech jsme měli mírnou převahu a zápasy dobře rozehrané. V tom prvním jsme bohužel neudrželi vedení a soupeř využil dvě přesilovky. Ve druhém to pak bylo 50 na 50 a Zlín využil první šanci v prodloužení. Ve třetím zápase nám nešlo naproti nic. Domácím pomohly dvě brzké branky a poté si to už zkušeně pohlídal. Díky těmto detailům jsme si postoupit nezasloužili," hodnotil s odstupem času pro klubový web 34letý prostějovský kapitán.

Po sezoně pak prostějovský kouč Martin Janeček hovořil především v tom smyslu, že Zlín měl oproti hanáckému klubu tým skvěle sestavený na play-off. Zkušený útočník, který v prostějovských barvách strávil čas mezi sezonami 2013/2014 a 2018/2019 a potom i poslední dvě, ve kterých nevynechal jediné utkání, to ale všechno vidí trochu jinak.

„Dle mého názoru udělá hodně výsledek prvního zápasu. Vítěz získá klid, potřebné sebevědomí a zaměří se víc na to, co funguje. Poražený tým naopak znervózní a zaměří se víc na to, co je špatně. Jsem přesvědčený, že po první výhře bychom byli my v tom play off módu a něco měnit by musel soupeř. Rozhodují maličkosti," říká.

Zdroj: Deník

Jak už bylo řečeno, nevynechal Venkrbec v posledních dvou ročnících ani jediný zápas. A jak sám tvrdí, obrovský podíl na tomto jeho obdivudném výkonu mají kondiční trenéři, kteří společně s ním v klubu paralelně působili.

„Skvělou práci loni odváděl Martin Finkes a na tu navázal v letošní sezoně Radek Vyskočil, který přinesl ještě několik nových prvků. Je jen Radkova zásluha, že je v pořádku můj loket, který mě trápil několik měsíců. S jeho pomocí jsem byl za dva týdny v pořádku," pochvaluje si.

„Někdo si myslí, že kondiční trenér je poučený tělocvikář nebo bývalý hokejista a v mnoha klubech to tak bohužel i je. Kondiční trenér ovšem propojuje mnoho oblastí a je klíčovou osobu v oblasti prevence zranění. Co se týče mého přístupu, tak klíčové je být napojený na svoje tělo a naslouchat signálům, které člověku dává," dodává ještě.

Zdroj: Deník/David Kubatík

A jak to vlastně bude s jeho budoucností? Spojí ji i nadále s kubem z Hané, což by znamenalo načít v něm i svou devátou sezonu, anebo půjde své hokejové umění předvádět někam zase jinam?

„V tuto chvíli vážně nevím. Nějaké jednání s panem majitelem proběhlo, ale spíš v duchu hodnocení sezony. Potřebuji teď nějaký čas, abych si sám pro sebe zhodnotil svůj přínos a chuť pokračovat. Vše je potřeba dobře promyslet, a právě v této fázi se teď nacházím," uzavřel svůj rozhovor pro klubový web Jestřábů Matouš Venkrbec