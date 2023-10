Čtyři zápasy, stejný počet výher. Taková je aktuální bilance LHK Jestřábi Prostějov v Chance lize. Po dvou venkovních zápasech se dnes představí na domácím ledě. Soupeřem jim bude pražská Slavia a Jestřábi jsou v duelu vysokým favoritem.

Budou slavit Jestřábí pátou výhru v řadě? Foto: Jakub Šustr, se svolením | Foto: Deník/VLP Externista

Mančaft je v pohodě a chce další výhru. "Uhráli jsme čtyři výhry v řadě a od toho se odvíjí i nálada v kabině. Dostali jsme v tabulce do pater, kde bychom chtěli být," komentuje současnou náladu hlavní kouč Jestřábů Martin Štrba.

Útočnou sílu by měl umocnit navrátilec Veselý. "Nastoupit by už měl Honza Veselý. Ve stavu nemocných zůstává nadále Tomáš Jáchym. S tréninkem už začne i Jan Slanina, k zápasu by mohl být připraven koncem týdne," přiblížil zdravotní stav mužstva Štrba.

Příjemné starosti v brankovišti. "Oba gólmani podávají výborné výkony a je těžké se rozhodovat. Přednost dnes dostane Jarda Pavelka," odtajnil hlavní kouč.Jestřábi jsou papírovým favoritem. "Do každého zápasu jdeme s pokorou a respektem k soupeři. Samozřejmě, že ale vnímáme roli favorita a chceme vyhrát," hlásí před domácím vystoupením Štrba.

Sešívaní se krčí na dně tabulky

Tým z hlavního města nevstoupil do letošní sezony dobře. V dosavadním průběhu získala Slavia pouhých pět bodů a k zápasu na Hané cestují Pražané se třemi porážkami v řadě na svém kontě.

Vzájemná bilance obou týmů z minulé sezony je relativně vyrovnaná. Jestřábi vyhráli doma – 6:4, a venku 4:2. V Praze naopak podlehli 0:5 a na domácím ledě 3:4 po nájezdech.

K nejzkušenějším hráčům soupeř patří kapitán Lukáš Žejdl či lotyšský forvard Edgars Kulda. Nejproduktivnějším borcem je Tomáš Knotek, s bilancí 6+2.

Utkání LHK Jestřábi Prostějov – HC Slavia Praha se hraje na prostějovském zimním stadionu v pondělí 9. září od 18 hodin.

Jestřábi startují Chance ligu a doma se představí do poloviny října v 6 zápasech. Foto: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista

PROGRAM 10. KOLA CHANCE LIGY, PONDĚLÍ 9. ŘÍJNA 2023:

Jihlava - Pardubice B (17.30), Zlín – Litoměřice (17.30), Frýdek-Místek – Vsetín (18), Kolín - Třebíč (18), LHK Jestřábi Prostějov – HC Slavia Praha (18), Sokolov – Přerov (18), Znojmo – Poruba (18).