Jan Pohl přestoupil z Poruby do Prostějova a hned ve svém druhém zápase v jestřábím dresu ho čeká střet se svými bývalými spoluhráči. Jako první ale absolvoval domácí zápas proti Třebíči, proti které si sice připsal plusový bod za účast na ledě při gólu Matouše Venkrbce, ale jinak musel společně se svými novými spoluhráči spolknout hořkou pilulku ve formě prohry v poměru 1:3.

Jestřábi Prostějov - Horácká Slavia Třebíč: Úvod a závěrečné podání rukou | Video: Deník/David Kubatík

„Byl to dost těžký zápas. Navíc proti Třebíči, která hraje velmi organizovaně a její jádro se už několik let nezměnilo, což je její plus. My jsme bohužel zaspali první půlku zápasu a pak už jsme to tahali marně. Nejvíce asi rozhodla první třetina, kde jsme soupeře nechali nejvíce rozjet. Nejspíš jsme i trošku urazili štěstí," krčil po zápase rameny zkušený 32letý obránce, který tým z Hané posílil jen pár dnů před utkáním příchodem z ostravské Poruby.

Problémy s dojížděním

A právě s Porubou, tedy absolutně suverénním lídrem tabulky, který si drží sérii již dvanácti výher v řadě, se Jestřábi střetnou již zítra. Jedinou útěchou pro ně může být, že to byli právě oni, kdo jako jediný dokázal ostravské mašině vzít v zápase všechny tři body. Konkrétně se tak stalo ve dvanáctém kole v polovině října, kdy díky brankám Fronka, Jiránka a Slaniny zvítězili před vlastními fanoušky 3:0.

A proč vlastně Pohl tento perfektně fungující tým po devíti odehraných zápasech, ve kterých nasbíral čtyři kanadské body za gól a tři asistence, opustil? „Velkou konkurencí ani ničím, co se týče herní stránky, to nebylo. S tím jsem do toho ostatně také šel. Hlavním důvodem ale bylo, že jsem na každý trénink musel dojíždět přes sto kilometrů. Pak jsem se do toho ještě zranil a už to bylo jedno s druhým. Jsem ale rád, že to dobře dopadlo a já nakonec skončil tady," vysvětluje. „Jinak to ale byla fajn zkušenost. Poruba je skvěle organizovaný tým a podle toho vypadá i tabulka," dodal hned nato.

FOTO: Druhá prohra v řadě. Jestřábi doma nestačili na Třebíč. Teď je čeká Poruba

Je tady skvělá parta

A podle svých slov si borec, který si během své bohaté kariéry zahrál za Ústí nad Labem, Znojmo, Jihlavu, Slavii, Sokolov, Žilinu a zkusil si i pět extraligových zápasů v dresu pražské Sparty a Kladna, své nové angažmá na Hané zatím pochvaluje.

„Hodně kluků jsem tady znal už před příchodem a musím říct, že je tady výborná parta. Od toho se můžeme odrazit, jít zápas od zápasu, postupně se zlepšovat a myslím si, že s tou kvalitou, která tady je, to bude všechno dobré," říká.

Ambice naplníme

Obrovský a hlavně nečekaný úspěch zažil Pohl v předminulé sezoně, kdy v dresu Sokolova dokráčel pod vedení ještě nedávného prostějovského kouče Martinba Štrby do semifinále druhé nejvyšší české soutěže. A nyní se dostal do týmu, který v onom semifinále byl v posledních dvou letech a letos by rád tuto metu ještě překonal.

„Tehdy to bylo super a já věřím, že ty ambice, které tady jsou, naplnit rozhodně můžeme. Každý hokejista chce vyhrávat a dojít v play-off co nejdál. Samozřejmě, že všechno bude záležet na určitých aspektech, ale my si za tím půjdeme a budeme to chtít splnit," hlásí bojovně.

A jak se připravuje právě na zítřejší střet se svými bývalými spoluhráči? „Beru to prostě jen jako další zápas. Připravíme se na ně na na sto procent a budeme tam chtít urvat nějaké body," uzavírá Jan Pohl s tím, že prý žádné společné hecovačky ani nějaké speciální vypisování cen v kabině nejspíš nebudou. V dalším domácím zápase se utkají Jestřábi s týmem VsetínaZdroj: Deník/VLP Externista