Další skvělý zápas za sebou mají prostějovští Jestřábi. Kolínské Kozly totiž doma rozbili výsledkem 5:2, když už po první třetině vedli 4:0. K tomuto luxusnímu náskoku jim dopomohl i Zdeněk Doležal, který nastřílel hattrick během pouhých tří minut a 41 sekund.

Závěr zápasu mezi Jestřáby Prostějov a Kolínem | Video: Deník/David Kubatík

„Když to trošku přeženu, tak od toho na tom ledě jsem. A to, že to takhle napadá během tak krátké chvíle, je skutečně super. Hlavní je ale to, že jsme každý splnili svou práci, vyhráli a posunuli se tabulkou výš," říká velice skromně 30letý útočník, který má díky těmto třem neuvěřitelně rychlým brankám na svém kontě dohromady už čtrnáct přesných zásahů.

„Nic takového si ale určitě za svou dosavadní kariéru nepamatuji. Ani těch hattricků jsem tolik za život nedal. Pamatuji si, jak jsem jeden dal za Litoměřice někdy v roce 2014 na Kladně, který mám doma do dneška natočený na videu. Nesmím ale zapomenout na roli svých spoluhráčů," dodává.

V zápase se také znovu projevil pozitivní trend posledních tří utkání, kdy prostějovští hokejisté po výměně hlavního kouče do zápasu vlétnou doslova jako draví ptáci, které mají na hrudi a než se soupeř stihne zorientovat, už prohrává o více branek.

„Našim přáním samozřejmě je vletět takovýmto stylem do každého zápasu. Soupeř prostě už v první třetině musí chápat, že tady u nás se nevyhrává. A to se nám přesně povedlo," libuje si, avšak hned nato sebekriticky dodává: „Mrzí mě ale zbytek zápasu, kde jsme ukázali hodně laxnosti a lehkovážnosti. To musíme do dalších střetnutí vymýtit. Na druhou stranu to ale v kolektivních sportech není nic výjimečného."

Celkově se ale herní projev Hanáků po odchodu Martina Štrby a příchodu nového hlavního trenéra Martina Janečka změnil o celých 180 stupňů. Byť sice tým zatím nehrál proti žádnému z favoritů, tak je více než viditelné, že hráče najednou hokej baví, po ledě doslova létají a konečně začínají naplno prokazovat své nesporné hokejové schopnosti.

FOTO: Doležal nasázel hattrick za necelé čtyři minuty a Jestřábi porazili Kolín

„Je to skvělé. Otázkou zůstává, proč to tak je. Pokud to bylo jen tou výměnou, byl to mistrovský tah. Faktem ale je, že celý tým je úplně jako vyměněný a pokud to tak bude pokračovat, bude to skvělé," užívá si to.

Do Prostějova se tento 30letý rodák z Lysé nad Labem dostal přes trojici extraligových klubů, kterými byly České Budějovice, Sparta, Hradec Králové a pak znovu jihočeský Motor. Jak ale sám říká, přestával už dostávat tolik prostoru, kolik by si sám představoval, a tak se rozhodl pro přestup o level níže. A to se mu nyní vyplácí. V současnosti se totiž může pochlubit vizitkou nejlepšího střelce soutěže a také čtvrtého nejlepšího hráče v kanadském bodování.

„Jeden rok jsem měl trenéra, který mi věřil a spoléhal se na mě. Já se díky tomu posunul nahoru a pak se vrátil zpět do Budějovic. Tam se ale mezitím tým změnil a má role už nebyla taková. Začalo se to tedy ve mně lámat. Měl jsem spíš chuť hrát zase roli klíčového hráče. Tady na Hané mě to dost baví a myslím, že to jde i vidět. Jsem rád, že jsem tady, těším se na plax-off a doufám, že se dostaneme tam, kam patříme," uzavřel Zdeněk Doležal.