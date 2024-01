„Zápas to byl ubojovaný, ale to jsme čekali. Přerov takový hokej prostě hraje. Hodně se soustředí na obranu, a to vlastně už od středního pásma. My jsme se na to samozřejmě připravovali a snažili se tomu jakkoli vzdorovat, ta taktika jim na nás ale prostě vyšlo. A o tom to celé bylo," říkal bezprostředně po konci zápasu zkušený 34letý borec, který se pak vyjádřil i k nečekanému přerovskému kroku, kdy za modro-žluté nastoupil v brance místo jasné jedničky Michala Postavy jeho náhradník Josef Němeček: „Zase tak moc nás to nepřekvapilo. Věděli jsme se to totiž už předem."

Za jeden ze zlomových a zároveň i velmi stinných momentů zápasu se dá určitě považovat situace z 27. minuty, kdy Hašek dosáhl regulérního gólu a sudí jej následně pro údajné postavení útočícího hráče v brankovišti neuznali. Prostějovské vedení bylo v tu chvíli nenávratně pryč a navíc se vzduchem začal vznášet neviditelný, avšak velmi výrazný, duch křivdy.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Určitě to v tom utkání svou roli hrálo. A ne malou. Za mě to byl naprosto regulérní gól a rozhodčí by si měl, alespoň dle mého názoru, sáhnout do svědomí. Nikdo v brankovišti totiž nestál, pouze tam jeden hráč projel. A takových přejezdů je v každém zápase minimálně deset. Teď už s tím ale bohužel nic neuděláme," kroutil hlavou Vlach.

Video bude nezbytností

Tento, a nejen tento, moment tak znovu vrací do hry debatu o možnosti nasazovat do zápasů Chance ligy videorozhodčí, kteří v ní viditelně chybí. „Já jsem toho zastáncem už dlouho. Když jsme hráli se Vsetínem finále proti Jihlavě, bylo to to samé. Jenom jsme se mezi sebou hádali a celé rozhodnutí leželo pouze na dvou lidech. To je prostě špatně. A pokud se má ta soutěž někam posunout, bude video nezbytností," řekl.

V Prostějově je lepší atmosféra

Roman Vlach získal v této sezoně unikátní zkušenost. Ostře sledované hanácké derby totiž absolvoval sice jen dvakrát, zato pokaždé v jiném dresu. A v obou prohrál. Nejdříve v rámci 30. kola, když tehdy ještě jeho Přerov podlehl na vlastním ledě Jestřábům 1:4 a teď i nyní, kdy aktuálně jeho Prostějov padl také doma 0:2. Celkově si jej ale dle svých slov užíval v barvách Jestřábů.

„Tady je prostě lepší atmosféra. Minule si pamatuji, že přišlo dost málo lidí. I kluci v šatně se tehdy tomu dost divili. Po dnešku jsme samozřejmě smutní, že jsme nevyhráli, jinak to ale bylo moc hezké. Zejména za to choreo bych chtěl před fanoušky smeknout," popisoval.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Jít do Zlína byla chyba

Zajímavá byla i situace kolem příchodu tohoto zkušeného útočníka, který ve své kariéře ochutnal i extraligu v dresu Zlína, Liberce, Karlových Varů, Olomouce, Třince, Plzně či Pardubic. Letos totiž hájí barvy již třetího klubu. Po začátku ve Zlíně totiž hostoval v Přerově a když už se čekalo, že se na Valašsko vrátí, zamířil překvapivě do jestřábího hnízda. A jak sám říká, návrat zpět ve hře ani nebyl.

„Ani bych to já osobně nechtěl. Jsou to mé osobní důvody, rád bych k tomu ale řekl, že z mé strany bylo chybou do Zlína chodit. Na druhou stranu ale, z chyb se člověk učí. Teď už to alespoň vím," vysvětloval.

Nesmíme je nechat nadechnout

Situace v tabulce je nyní následující: do konce základní části zbývá pouhých devět zápasů a Jestřábi jsou s 72 body stále na třetím místě. Na druhý Vsetín ztrácejí už jedenáct bodů a na čtvrtou Třebíč mají náskok jen tříbodový. V příští kole je pak navíc čeká cesta na led stále ambiciózního Zlína, který se však taktéž vinou nezdarů z poslední doby propadl již na osmou pozici, určitě ale nebude chtít dát svou kůži lacino.

„Nebude to určitě nic lehkého. Nesmíme je ale prostě nechat nadechnout a hrát stále tu naši hru," přiblížil Roman Vlach recept na vítězství a na úplný závěr ještě dodal: „Chceme pak samozřejmě zvládnout i ty ostatní zápasy a skončit po základní části co nejlépe. Bude jich teď hodně v průběhu několika málo dní, díky čemuž snad i zapomeneme na tu dnešní prohru."