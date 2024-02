K zápasu 46. kola Chance ligy se prostějovští Jestřábi vydali do Frýdku-Místku povzbuzeni dvěma výhrami v řadě a s chutí přidat třetí. To se jim ale nepodařilo. Na ledě Slezanů totiž hned čtyřikrát inkasovali z přesilových her a vezou si domů velmi hořkou porážku v poměru 1:5.

Velkou šanci ke skórování dostali v desáté minutě Jestřábi, když byl v úniku faulován Burian a bylo z toho trestné střílení. Hašek ale na Mokryho nevyzrál. Hanáci pak nevyužili ani následnou přesilovku a když už se zdálo, že se do kabin půjde bez branek, otevřel v přesilovce skóre třináct sekund před první sirénou domácí Radek Veselý.

Druhá část pak přinesla frýdecko-místeckou brankovou smršť. Drtilovo vyloučení potrestal bombou od modré Filip Haman a už za necelé dvě minuty dopravil třetí puk znovu v početní výhodě do prostějovské sítě bombou z pravého kruhu Samuel Krajč. To už Pavelka nevydržel a branku opustil. O chvíli později pak sice snížil na 1:3 Jan Veselý, Štipčákovo čisté konto však vydrželo pouhých šest a půl minuty kvůli dělovce Oskara Haase. To se jednalo už o neuvěřitelnou čtvrtou frýdeckou přesilovkovou branku. Znovu do kabin se tak šlo za stavu 4:1.

„Vstup do zápasu nebyl z obou stran špatný, i když byla vidět po pauze určitá nervozita. Ač jsme inkasovali v oslabení, tak to utkání stále bylo vyrovnané. Úplně tristní výkon jsme podali od druhé třetiny, kdy jsme nastoupili zcela nekoncentrovaní," lomil rukama rozladěný prostějovský kouč Martin Janeček.

Prostějovští se hned zkraje třetí periody snažili výsledek nějak zvrátit, avšak vytvořeným zajímavým šancím chybělo buď odpovídající zakončení, anebo si s nimi poradil jistě chytající Vojtěch Mokry. Blízko snížení byl v 51. minutě také Burian, trefil však tyčku. A tak byli na tahu opět domácí. Minutu a osmnáct sekund před koncem proměnil svůj samostatný únik v pátý gól veterán Vladimír Svačina.

„To, co jsme dnes předvedli, je neomluvitelné. Musíme se rychle nad sebou zamyslet, takto se se na play-off nepřipravuje. A že jsme dostali čtyři branky v oslabení? Je to určitě kvalitou hráčů, kteří to ve Frýdku hrají. Snažili jsme se jejich silné stránky eliminovat, což se nám nepodařilo. Pár věcí si musíme vyříkat, ve středu nás ale čeká další zápas, takže jedeme dál," dodal ještě na závěr Martin Janeček.

Jeho svěřenci tak třetí výhru v řadě nepřidali a šest kol před koncem základní části zůstali na 77 bodech a třetím místě, na kterém mají díky vysoké třebíčské prohře se Znojmem stále čtyřbodový náskok. V příštím kole narazí doma v souboji dravců na předposlední znojemské Orly.

HC Frýdek-Místek - LHK Jestřábi Prostějov 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 20. R. Veselý (Doktor, Svačina), 23. Haman (Marosz), 25. Krajč (Ramik, Marosz), 31. Haas (Svačina, Doktor), 58. Svačina – 27. J. Veselý (Hanousek, Jiránek). Rozhodčí: Čáp, Šico – Komínek, Maňák. Vyloučení: 3:8. Využití: 4:0. Diváci: 912.

Frýdek-Místek: Mokry – Havránek, Haman, Výtisk, Kowalczyk, Homola, Šenkeřík, Urbanec – Svačina, R. Veselý, Doktor – Haas, Marosz, Hotěk – Krajč, Šuhaj, Martynek – Ramik, Macháček, Geidl. Trenér: Martin Hrnčár.

Prostějov: Pavelka (25. Štipčák) – Krejčí, Hanousek, Forman, Drtil, Kubeš, Poledna, Pěnčík – Jiránek, Jáchym, Doležal – J. Veselý, Vlach, Illéš – Burian, Ostřížek, Hašek – Maruna, Venkrbec, Fronk. Trenér: Martin Janeček.