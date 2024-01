Napravit minulou porážku na Vsetíně a navýšit svůj náskok na čtvrtou Třebíč. To byly cíle prostějovských hokejistů před zápasem 40. kola Chance ligy na chrudimském ledě béčka pardubického Dynama. A to se jim podařilo jen částečně. Zápas totiž za stavu 1:1 zamířil až k samostatným nájezdům, kde Jestřábům bonusový bod navíc vystřelili Doležal s Haškem.

Jestřábi Prostějov

Zápas začali aktivněji Východočeši, což ale trvalo jen prvních pár minut. Zanedlouho totiž otěže utkání převzali Hanáci a už v jedenácté minutě to vyústilo v jejich vedení. O to se postaral. Doležal zavezl puk do pásma, stáhl na sebe pozornost obránců a přihrál za sebe na Tomáše Drtila, který dobře mířenou ranou zpoza kruhů nedal Vomáčkovi šanci. Jestřábi pak přežili i oslabení a až do zaznění první sirény se se stavem zápasu nic nestalo.

Hned zkraje druhé třetiny dostali Prostějovští výhodu přesilové hry, kterou ale nevyužili. Následně svou velkou šanci neproměnil v druhý gól v pardubické brance Doležal, a tak Dynamo v 35. minutě trestalo. Dorážkou z ostrého úhlu překvapil Pavelku teprve dvacetiletý Ondřej Chabada. Před poslední periodou tak platilo nerozhodné skóre 1:1.

Hned ze začátku třetí části spálil velkou šanci Hašek a hned nato na druhé straně i Žálčík. Od té doby si hráči na obou stranách vytvořili po několika zajímavých příležitostech, avšak branka, která by utkání rozsekla, stále nepřicházela. A nakonec ani nepřišla. Zápas se tak přelil do prodloužení, ve kterém šli Hanáci po vyloučení Doležala do tří, avšak přežili a ke slovu byly puštěny nájezdy. V nich se za hosty trefili Zdeněk Doležal s Petrem Haškem, a tak bonusový bod navíc putuje na Hanou.

„Ačkoliv jsou Pardubice pro nás tradičně nepříjemný soupeř, tak jsme rádi, že jsme poctivou prací a dobrým hokejem našli cestu k vítězství, i když až na nájezdy," pronesl po dvoubodovém vítězství poměrně spokojený prostějovský trenér Martin Janeček.

Jeho svěřenci tak navýšili svůj náskok na čtvrtou Třebíč na šest bodů. Další zápas je pak čeká v pondělí doma proti stagnujícím a na sedmé pozici tabulky položeným Litoměřicím.

HC Dynamo Pardubice B - LHK Jestřábi Prostějov 1:2sn (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 35. Chabada (Herčík) – 11. Drtil (Pohl, Doležal), rozh. náj. Doležal. Rozhodčí: Petružálek, Hucl – Maštalíř, Zídek. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 318.

Pardubice B: Vomáčka – Zdráhal, Hrádek, Bučko, Nedbal, Voženílek, Tvrdík, Chabada – Lichtag, Kaut, Pochobradský – Mikyska, Žálčík, Rouha – Rákos, Herčík, Pavlata – Fiala, Hrníčko, Kalužík. Trenér: Tomáš Jirků.

Prostějov: Pavelka – Hanousek, Poledna, Pohl, Drtil, Forman, Kubeš, Krejčí – Doležal, Hašek, Illéš – Jiránek, Jáchym, Veselý – Fronk, Vlach, Ostřížek – Burian, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Janeček.