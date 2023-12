A je to zase tady. Zraky všech hokejových fanoušků na Hané se upírají k jedné jediné události. Hanácké derby mezi přerovskými Zubry a prostějovskými Jestřáby s pořadovým číslem 3 totiž startuje už v pondělní podvečer a slibuje určitě vypjatý zápas doprovázený skvělou atmosférou vytvářenou fanoušky z obou stran barikády. Jestřábi vyrukují poprvé v této sezoně s Tomášem Jáchymem. Hráč, který v loňské sezoně dosáhl téměř na 50 kanadských bodů, už konečně ukončil svou dlouhodobou rekonvalescenci. Připraven bude po sedmizápasové pauze i Vilém Burian, který si zahrál naposledy 18. listopadu proti Kolínu.

„Chtěli jsme původně jít do derby v dobré pracovní pohodě díky výhře se Sokolovem. To se ale nepovedlo, což je trochu škoda. Nicméně si ale myslím, že jsme přes pauzu udělali kus dobré práce. V pátek jsme si dali volno a od soboty už všechno směřujeme směr pondělí a směr Přerov," hlásí prostějovský kouč Martin Janeček, po jehož příchodu na lavičku v půlce listopadu tým vyhrál šest z deseti zápasů.

Ten ale, i když se jedná o derby, se na zápas snaží dívat i racionální optikou. „Moc se na to těšíme. Zároveň si však uvědomujeme, že je to normální řadový zápas a my se teď musíme soustředit, abychom sbírali bodík po bodíku a dostávali se v tabulce tam, kam chceme," upozorňuje.

A ač jeho tým není ještě stoprocentně zdravý, může být s jeho aktuálním stavem více než spokojen. „V obraně nám stále chybí Šidlík a Pěnčík. Jinak je ale zbytek kluků připravený dobře. V útoku pak poprvé naskočí navrátilec Tomáš Jáchym a připraven už je i Vilda Burian. Teď už tedy řešíme jenom nové složení pětek, které chceme poskládat tak, aby si všechno dobře sedlo," říká Janeček.

V této sezoně je na tom zatím, co se bilance z derby týče, lépe Přerov. Ten totiž sice v prvním měření sil na svém ledě ztratil tříbodové vítězství v úplném závěru po vyrovnání Račuka a druhý bonusový bod zase po Burianově trefě v samotném závěru prodloužení, v odvetě na jestřábím ledě však zvítězil 2:1 a ze šesti možných bodů tak získal čtyři.

Co se pak týče bilance loňské, byli, stejně jako v celé sezoně, úspěšnější Jestřábi, kteří ze vzájemných zápasů získali nadpoloviční počet sedmi bodů a nakonec vypadli až v semifinále se Vsetínem poměrem 2:4 na zápasy. Zubři oproti tomu skončili osmí, v předkole přešli přes Frýdek-Místek a ve čtvrtfinále nestačili na Třebíč.

Zápas 30. kola Chance ligy startuje už zítra na ledě přerovské MEO arény. Úvodní buly bude vhozeno přesně v 17.30.

Bilance v aktuální sezoně: 23. září: Přerov - Prostějov 3:4sn (0:1, 3:1, 0:1 - 0:1) 28. října: Prostějov - Přerov 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)