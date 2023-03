Postup Beranů

Ševci se musí spoléhat na klopýtnutí Přerova, k TOP 6 tak nemusí stačit ani tříbodová výhra nad Porubou.

Pokud Zubři zaváhají, šance tu je. Ševci by za této okolnosti museli vydolovat o bod více než jejich tabulkový soused. Do čtvrtfinále by se podívali vzhledem k lepším vzájemným zápasům, blízkého rivala porazili ve všech čtyřech duelech.