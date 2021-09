„Opravdu jsme dnes uspěli zejména díky bouřlivému domácímu prostředí, to nás hnalo dopředu, hodně důležitým faktorem samozřejmě byly i ty přesilové hry, které se nám konečně podařilo využít,“ doplnil ve zkratce Lukáš Majer.

Draci tentokrát navíc vytěžili téměř maximum z přesilovek, tedy disciplíny, která se jim doposud vůbec nedařila, když v početní výhodě se prosadili hned třikrát.Tu první využil po odvážném sólu Tomáš Vildumetz a poslal Šumperk již v první třetině do vedení, jenže hosté si přichystali až příliš rychlou odpověď.

„Dvou bodů z dnešního utkání se nesmírně ceníme a určitě nesmíme snižovat kvality soupeře, který hrál výborně. Přestože jsme vedli už 3:1, tak se zápas pro nás nevyvíjel příliš dobře. Hodně ale nám pomohli diváci, kteří nás dostali do hry a přispěli nám k tomu náskoku, protože ten velký tlak Litoměřic mohl přijít daleko dřív,“ řekl asistent trenéra Šumperku Lukáš Majer.

Parádní vstup do letošní Chance ligy zatím prožívají hokejisté Šumperku. Zabodovali také ve čtvrtém utkání sezóny a potřetí z toho byla výhra. Ve středu Draci doma v nastavení udolali celek Litoměřic.

„Byť jsme pak měli určité šance, gólman domácích byl jistý a soupeř si zápas zaslouženě pohlídal. Ač od druhé třetiny snesl náš výkon přísnější měřítko, na Jihlavu to nestačilo,“ uzavřel Grof.

Ve druhé třetině to bylo 2:2, avšak pouze na tyčky a břevna. Jinak se skvěle prezentovali oba gólmani, na straně Přerova už to byl mladíček Michal Postava, který si možná řekl o nominaci na sobotní domácí šlágr Zubrů se Vsetínem.

„V první třetině jsme dvakrát zaváhali, soupeř uskočil o dvě branky. Třetí jsme dostali v oslabení, kdy po secvičeném signálu přišla střela do hole. Musím uznat, že z toho padl hezký gól,“ řekl asistent trenéra Zubrů Jakub Grof.

„Škoda třetího inkasovaného gólu, protože jsme měli šance a drželi jsme dlouho kotouč. Jsme ale rádi, že tým zůstal pozitivní a v závěru jsme to během jedné minuty otočili. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům za dnešní atmosféru, jakou vytvořili v Havířově,“ zmínil Aleš Totter.

Rozhodovalo se tak ve třetí periodě, kdy nejprve šli do vedení domácí, trefil se Jaroslav Mrowiec. Petr Beránek s Jakubem Babkou však strhli vítězství na stranu hostů.

„V první třetině jsme prohrávali osobní souboje a nemohli jsme uchytit tempo zápasu, to se nám ale v druhé dvacetiminutovce povedlo,“ hodnotil prostějovský trenér Aleš Totter.

Hokejisté Prostějova a Šumperka slaví další prvoligovou výhru, Přerov v Jihlavě nestačil na adepta na postup do extraligy. V tabulce Chance ligy jsou tak na tom po 4. kole nejlépe ze zástupců Olomouckého kraje Draci, kterým patří pátá příčka, Přerov je devátý o skóre před Jestřáby, kteří však mají zápas k dobru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.