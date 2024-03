„Pro mě osobně byla tato sezona opravdu přelomová a jedna z nejdůležitějších v mém životě. S tím jsem do ní také šel. Říkal jsem si, že buď se zadaří, anebo ne. Naštěstí mi to vyšlo a jsem za to hodně rád. Chci k tomu ale dodat, že jsem rozhodně nečekal, že dostanu v brance až takový prostor a jsem za to hodně rád," říká po konci sezony tento 22letý rodák z Hodonína a zároveň i jedno z největších pozitivních jestřábích překvapení této sezony.

Tomuto borci, který brankářsky vyrostl v Havířově, v této sezoně hodně „pomohlo" zranění jeho kolegy a sezonní jedničky Jaroslava Pavelky. Celkem pak nastoupil ke 28 prvoligovým duelům, může se v nich pyšnit velice slušnou úspěšností zákroků 92,3 % a podařilo se mu vychytat i dvě nuly.

„Z mého pohledu to bylo super. Stále mám v hlavě, jak jsem vychytal svou první nulu. Super byl také prosinec, kdy se nám jako týmu opravdu hodně dařilo. Po individuální stránce tedy na tuto sezonu budu vzpomínat opravdu v dobrém," usmívá se nadějný mladý brankář, který tedy nakonec s ostříleným extraligistou Pavelkou vytvořil více než vyrovnanou a stabilní dvojici. „S Jardou to bylo opravdu super. Je to výborný parťák a já si z této spolupráci odnáším jen a pouze to pozitivní," dodává.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Co se ale týmu nepodařilo, bylo play-off. Hanáci do něj šli ze třetí příčky a s šestými zlínskými Berany vypadli tou nejkratší cestou, tedy 0:3 na zápasy. A to i přesto, že začínali na domácím ledě a oba zápasy v Prostějově byly opravdu vyrovnané.

