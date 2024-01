Prostějovští Jestřábi se pouhé dva dny po domácí prohře s Litoměřicemi představili na druhém konci republiky v Sokolově, který byl z posledních dvou zápasů poměrně rozjetý. Na rychlý Ostřížkův gól Baník sice dokázal rychle zareagovat, na Krejčího druhý zásah z třetí třetiny už byl ale krátký.

„K utkání jsme přistoupili zodpovědně, věděli jsme, o co hrajeme, a proto jsme také do Sokolova odcestovali o den dřív. Nenechávali jsme nic náhodě a to nám pomohlo k tomu, že už od rána jsme byli na utkání připraveni," říkal po zápase spokojený kouč Martin Janeček.

Úvod zápasu byl poměrně divoký. Už po minutě totiž Pohlovu střelu tečoval těsně před Habalem David Ostřížek a Hanáci šli do vedení. To jim však nevydrželo ani pouhých pět minut. Po přihrávce Adamce propálil Štipčáka z bezprostřední blízkosti Ján Niko a bylo to 1:1. Své slibné pokusy pak spálily obě strany, Jestřáby také několikrát notně podržel Štipčák. Nakonec se dá říci, že hlavně díky němu se šlo do šaten za nerozhodného stavu 1:1.

Ve druhé dvacetiminutovce to dlouho vypadalo, že že hráči ani jedné ze stran další branku nepřidají. Blízko k tomu byl ve 24. minutě domácí Vracovský, kterého však Štipčák vychytal natřikrát a hosté zase o pár minut později, když hráli úplně první přesilovku v zápase. Nakonec se ale stav přece jen měnil. Necelé dvě minuty před druhou sirénou poslal Hašek puk před bránu Petru Krejčímu, který si zkušeně počkal a tvrdou ranou nedal Habalovi šanci. Do kabin šli tak spokojeněji Hanáci.

Po třech minutách třetí části se sám na Habala v oslabení řítil Hašek, sokolovský gólman ho však vychytal. Potom si oba celky vyměňovaly po několika šancích, další gól, který by pozměnil ráz utkání, však stále ne a ne přijít. A nepřišel ani v závěru, kdy domácí dostali možnost na vyrovnání v přesilovce a ani v poslední půl minutě, kdy to Baníkovci zkoušeli v šesti.

„Zápas byl hodně o prvních minutách, do kterých jsme dobře nastoupili a přineslo to vedoucí gól. Oproti poslednímu vzájemnému duelu jsme eliminovali silné stránky soupeře a z minima jsme vytěžili maximum. Šancí tolik nebylo, myslím si ale, že jsme i z dobré obranné hry vyprodukovali řadu šancí směrem dopředu. S třemi body jsme spokojeni," pokračoval prostějovský lodivod.

Jestřábi si tak díky třem bodům drží na třetím místě luxusní pětibodový náskok na čtvrtou Třebíč a skvěle se tak naladili na derby s přerovskými Zubry, ke kterému se na vlastním ledě postaví už tuto sobotu od 17 hodin. „O derby samozřejmě přemýšlíme už teď. Je potřeba řadu věcí zlepšit, takže si odpočineme a pak na tom budeme pracovat tak, abychom na tuto výhru navázali," uzavřel Martin Janeček.

Hokejisté Prostějova se utkají v dalším domácím zápase Chance ligy s Přerovem. Zdroj: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista

HC Baník Sokolov - LHK Jestřábi Prostějov 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Niko (Adamec) – 2. Ostřížek (Pohl, Drtil), 39. Krejčí (Hašek, Illéš). Rozhodčí: Čáp, Micka – Belko, Baxa. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 501.

Sokolov: Habal – M. Rohan, Niko, Bulka, Weinhold, Mlčák, Tureček, Dorot – Vracovský, Kverka, Bernovský – Osmík, Vrdlovec, Tomeček – Adamec, Přikryl, Křemen – Novotný, T. Rohan, Šlechta. Trenér: Tomáš Mariška.

Prostějov: Štipčák – Hanousek, Poledna, Pohl, Drtil, Pěnčík, Kubeš, Krejčí – Doležal, Hašek, Illéš – Jiránek, Ostřížek, Veselý – Fronk, Vlach, Antoníček – Burian, Venkrbec, Maruna. Trenér: Martin Janeček.