„Všichni víme, že ta sezona byla neúspěšná, šlo o sportovní zklamání, ale život bude plynout dál,“ hodnotil na tiskové konferenci Jiří Vykoukal, sportovní manažer Jestřábů, uplynulou sezonu, v níž si vyzkoušel hned tři role.

Začal jako trenér a sportovní manažer, poté opustil střídačku a v závěru základní části na sebe po dlouhých osmi letech přetáhl zápasový dres a odehrál dva zápasy.

V tu dobu už bylo jasné, jak to s Prostějovem v ročníku 2019/20 dopadne. „Musíme si ještě říct, které kroky byly špatné a které dobré,“ říká Vykoukal.

KLÍČOVÉ BYLY PROHRY S KADANÍ A SOKOLOVEM

Zlom celé sezony podle něj přišel hned zkraje nadstavbové části. „S týmem hodně zacloumaly domácí porážky s Kadaní a Sokolovem,“ hodil rameny. A nemělo to dopad jen na hráče.

„Ty dvě porážky se strašně podepsaly na návštěvnosti. Kdyby se ty zápasy vyhrály a my si udělali trochu větší bodový polštář, lidi by to určitě taky vnímali jinak,“ odhadoval Vykoukal.

Na prostějovský zimní stadion chodili v posledních zápasech sezony jen ti nejvěrnější. Podle dvojnásobného mistra světa tomu nepřispěl ani nový hrací systém.

„Myslím si, že to nijak nepomohlo ani tomu vršku. Pro nás to bylo likvidační. Ať už ve Frýdku, v Třebíči, nebo Jihlavě nebyl takový odliv diváků,“ konstatoval.

Právě se třemi jmenovanými celky se měli Hanáci rvát o dvě postupová místa do předkola vyřazovací části. Dukla všem ostatním zanedlouho uskočila, Prostějov potom už ale nestíhal ani Frýdku-Místku s Třebíčí.

„Asi jsme neměli kvalitu asi na prvních šest míst, ale zase si nemyslím, že bychom neměli kvalitu na to, abychom byli v desítce,“ uvedl člověk zodpovědný za skladbu mužstva.

Možnosti však nemá omezené, v kanceláři před sezonou dělal, co se dalo. Přesto tušil, že mužstvo bude mít slabiny. „Věděli jsme, že budeme trochu postrádat kvalitu v obraně. Navíc ani u gólmanů to nebylo tak, jak bychom si představovali,“ mrzelo ho.

Jakuba Neužila, který předešlé dvě sezony plnil roli jasné jedničky, poslal už v říjnu na hostování do Kadaně. Místo něj se měl o brankoviště postarat velezkušený Tomáš Štůrala.

ŠTŮRALA? NEBYLO TO JAKO MINULÝ ROK

„Jak Tomáše mám rád, a věřili jsme, že nám pomůže, tak bohužel ty výkony byly diametrálně odlišné od toho, když přijel minulý rok a podržel nás,“ zmínil Vykoukal o gólmanovi, který už Jestřábům v minulosti coby hráč Zlína často vypomáhal.

Že ale provedl mezi maskovanými muži změnu, si nevyčítá: „Nikdo nemáme křišťálovou kouli, ani Kuba neměl ten začátek sezony bůhvíjaký,“ dodal.

Ale problémy byly i v ofenzivní řadě, průběhy zápasů se opakovaly.

„V útoku se stávalo, že jsme nevyžili hromadu šancí a soupeři jsme nedokázali odskočit do takového náskoku, který bychom udrželi,“ shrnul bývalý zadák Sparty nebo Plzně.

Jestřábi každopádně měli možnost několikrát sezonu obrátit k lepšímu.

„Příležitostí nadechnout se, bylo iks. Ani jednu jsme to nezvládli,“ štvalo ho.

„Lidsky jsou ti kluci fajn, ale hráčsky spousta z nich podle nás nedosáhla na to, na co měla,“ nechal se slyšet.

Sám se pokusil dát mužstvu impuls tím, že už v říjnu přepustil místo trenéra Ladislavu Lubinovi, který chvíli předtím skončil na lavičce extraligových Pardubic.

„Doufali jsme, že to pomůže. Určitý záchvěv tam byl, ale potom se to na ledě už zase úplně neprojevilo,“ ohlížel se zpátky.

Velkou měrou mohla výkony hráčů ovlivnit nervozita z možného nezdaru.

„Začaly zbytečné paniky a možná to bylo i tím, že ti kluci na to nebyli zvyklí,“ pravil.

Právě tato zkušenost by se jim ale mohla hodit do dalších sezon v jejich kariérách.

„Hráči se dostali do sportovních situací, ve kterých možná v životě nebyli. A věřím, že když už v ní teď byli, tak by jim to mohlo dát víc než nějaká vítězství a ruce nahoře,“ prezentoval Vykoukal svůj pohled.

VYKOUKAL: LUBINA? NENÍ TO DEFINITIVNÍ

Otázka teď je, s kým ze současného kádru bude moci počítat. Třeba Tomáš Divíšek, opora klubu, který vedle Vykoukala seděl na tiskové konferenci, musel kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům ukončit kariéru.

„Co se týká hráčů, tam je teďka složité období. Nikdo neví, jak to bude za měsíc za dva vypadat. Nějaká jednání probíhají, několika hráčům byly prodlouženy opce,“ oznámil Vykoukal Deníku do telefonu čerstvější informace během úterního odpoledne.

Prostějovské fanoušky taky zajímá, kdo bude Jestřáby v následující sezoně vést.

„S největší pravděpodobností se dohodneme na pokračování s Láďou Lubinou, ale ještě to není definitivní, není to podepsané. Je to v jednání, ale on je na prvním místě,“ vysvětlil situaci Vykoukal.

Doba je aktuálně velmi nejistá, navíc už před časem měl nad prostějovským hokejem viset otazník. I k tomu se Vykoukal už na tiskové konferenci ještě před oficiálním koncem sezony vyjádřil.

„Představa je taková, že s hokejem se bude pokračovat. Uvidíme, všechno bude záležet na partnerech a na městu, ale opravdu je to rozhodnutí majitele,“ zmínil.

Momentálně střádá plány, dívá se, jaké jsou možnosti. „Jsme v režimu, že čekám, co majitel a postupně se budeme zotavovat tady z této situace.“

Špatné výsledky, málo lidí na tribunách. Vykoukal přesto věří, že prostějovský hokej nemusí svoji budoucnost vidět úplně černě.

„Jedna špatná sezona, to se stává i v jiných organizacích,“ řekl a i nadále doufá v podporu nejdůležitějších partnerů – včetně toho nejdůležitějšího.

„Věřím, že jako město i jako klub budeme moci navázat na spolupráci v dalších letech,“ díval se Vykoukal do dalších měsíců pozitivní optikou.

Otázkou je, jak se prostějovský hokej – ale nejen on – dokáže poprat s ekonomickými následky, které za sebou jistě nechá koronavirová epidemie.