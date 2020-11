Až do letoška měl stříbrný medailista z mistrovství světa osmnáctek z roku 2014 v rámci naší nejvyšší soutěže zapsáno jediné střetnutí, které odehrál právě v dresu holešovického klubu.

Jinak svou dosavadní seniorskou kariéru spojil s Chance ligou, kde postupně nastupoval za Litoměřice, Benátky a Prostějov.

Před startem tohoto ročníku následně posílil Jágrovo Kladno, odkud si jej znovu vytáhl o patro výš celek z hlavního města.

Naposledy pak Ondřej Mikliš absolvoval za Spartu dvojzápas proti Olomouci. A zatímco v pátečním duelu na Hané padli Pražané 1:4, v nedělní domácí odvetě v O2 aréně jasně dominovali při výhře 7:1.

„První zápas v Olomouci jsme na soupeře dlouho nemohli najít recept. Jejich úpornou obranou nám docela otrávili hru a z rychlých brejků pak dávali góly. Na odvetu jsme měli čas se připravit zhruba den a půl a povedlo se nám to výborně. Pomohl nám rychlý začátek, po dvou třetinách jsme vedli už 6:0 a výsledek si potom v klidu pohlídali,“ vrátil se úvodem k duelům s Olomoucí Ondřej Mikliš.

V tom druhém si následně šumperský rodák připsal své premiérové body v extralize, když zaznamenal dvě asistence, v tomto ohledu jednoznačně jeho nejlepší zápas.

„Takto to ale neberu. Nejsem typ hokejisty, který se zaměřuje na body a podle toho pak určuje, jestli hrál dobře nebo ne. Jsem defenzivní hráč a snažím se, abych si především poctivě plnil své povinnosti směrem dozadu. Každý zápas, který jsem ve Spartě zatím odehrál, byl z mého pohledu v něčem dobrý, ale zároveň si uvědomuji chyby, které jsem třeba udělal a snažím se z nich poučit,“ prozradil dále čtyřiadvacetiletý zadák Pražanů.

Letošní sezónu však odstartoval v prvoligovém Kladně, které se Spartou pojí úzká spolupráce a talentovaný obránce tak i díky tomu dostal příležitost v extralize.

„Manažeři obou klubů se dobře znají a jednou mi prostě zazvonil telefon s dotazem, jestli bych si nechtěl v rámci střídavých startů zahrát ve Spartě a taková nabídka se neodmítá. Tak jsem si sbalil věci a odjel do Prahy. Bylo to docela rychlé,“ okomentoval ve zkratce svůj přesun do české metropole Ondřej Mikliš.

„Navíc s Kladnem začínáme znovu hrát až prvního, tak jsem rád, že se mohu udržovat v zápasovém tempu, navíc v extraligovém, které je určitě vyšší než v Chance lize,“ dodává záhy.

Jak dlouho potom setrvá ve Spartě však v tuto chvíli odchovanec Mladých Draků nedokáže odhadnout.

„Popravdě řečeno ani nevím, jaká je domluva mezi kluby, ale zřejmě bych se měl vrátit zpátky do Kladna, možná s tím, že nadále bych byl k dispozici také Spartě. Je otázka, jestli jsem se jim svými výkony líbil, ale to nechávám na nich,“ říká s úsměvem.

Každopádně i v Kladně jej čeká velká škola, když může přímo v akci sledovat legendu našeho i světového hokeje a zároveň majitele Rytířů Jaromíra Jágra.

„Z prvoligových klubů, ve kterých jsem doposud působil, beru Kladno jako nejlepší štaci. Všechno tam funguje na perfektní úrovni. S tímto angažmá jsem zatím maximálně spokojený,“ ocenil svého současného zaměstnavatele.

„A být v jedné kabině s Jaromírem Jágrem? To je opravdu zvláštní pocit. Pořád si na to nemůžu nějak zvyknout. Všichni víme, co v hokeji dokázal, každý ho měl v mládí jako velký vzor a najednou je mým spoluhráčem, se kterým se každý den potkávám na stadionu,“ svěřil se Ondřej Mikliš.

Koronavirovou přestávku pak strávil se svými kladenskými spoluhráči v azylu na venkovním ledě v Dobříši.

„Oproti ostatním klubům jsme tímto měli výhodu a tolik se toho pro nás v té pauze nezměnilo, jen místo do Kladna jsme jezdili trénovat do Dobříše. Ani jsem tedy vlastně neměl chvíli času, abych se podíval domů do Šumperka. Ale věřím, že se tam dostanu alespoň na jeden den o Vánocích,“ přeje si závěrem obránce Kladna a Sparty Ondřej Mikliš.