Jeden z nejzkušenějších hráčů v kádru Tomáš Divíšek si v pozápasovém rozhovoru pro Deník nebral vůbec servítky. „To, co jsme předvedli s Kadaní, bylo na blití,“ prohlásil čtyřicetiletý forvard.

Jak byste zhodnotil první nadstavbový týden?

Špatně. Nehrajeme vůbec dobře. Měli jsme mít třeba minimálně sedm bodů, ale máme pouze dva. Nevím, co k tomu dál říct, bohužel tato statistika asi hovoří za vše. To, že jsme odehráli za sebou poměrně dost utkání, na to nemá absolutně žádný vliv.

Co rozhodlo zápas s Kadaní?

Kuba Neužil chytal dobře, ale to samozřejmě není náš problém. My máme problém u nás v týmu. K nám může přijet kdokoliv, ale s takovým výkonem nemůžeme pomýšlet na to, že bychom mohli brát nějaké body. To byla jedním slovem tragédie.

Proč se vám nepodařilo navázat na vítězství v Jihlavě?

Netuším. V Jihlavě jsme nebyli lepší, ale bojovali jsme. To, co jsme předvedli s Kadaní, bylo na blití.

Nemá vliv na výsledky absence hráčů patřících do základní sestavy Jestřábů?

Samozřejmě, že nám tito hráči chybí. To ale není žádná omluva. Takovýto hokej prostě nemůžeme předvádět, to prostě nejde.

A co podle vás tedy hraje klíčovou roli?

Vůbec nevím. Prostě hrajeme špatně, jsme hrozní. Když dostaneme šest gólů s poslední Kadaní, tak to je prostě hrůza. Navíc jak Sokolov, tak právě Kadaň si u nás připsaly první dvě venkovní výhry. Takto se o předkolo nebojuje.

Co s tím? Jak z toho ven?

Kdybych to věděl, tak to řeknu. Ale prostě já opravdu nevím. Nikdo nebojuje, nedodržujeme žádné pokyny. Máme tady hráče, kteří bojují v kádru o své místo, bohužel mi to tak nepřijde. Máme tady hráče, kteří by si měli držet nějaký svůj standard. Ani to ale nedržíme. Prostě všechno špatně.

Co si myslíte o atmosféře na posledních dvou domácích utkáních?

Je to asi tak, jak nyní hrajeme. Já jsem rozhodně proti házení kelímků nebo sprostému nadávání, ale naprosto rozumím lidem, že to, co teď předvádíme, se jim nelíbí. Mně se to totiž také nelíbí.

Jiří Horák