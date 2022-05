Za sebou má starty za reprezentační dvacítku i devatenáctku se skvělou bilancí (14 zápasů, 7 gólů a 2 asistence). V dubnu odchovanec Přerova naskočil do prvních tří utkání seniorského výběru v rámci Euro Hockey Challenge. Hned při své premiéře si připsal asistenci.

Přitom po březnovém vyřazení Olomouce v předkole play-off s Vítkovicemi těžko čekal, že by podobnou šanci mohl dostat.

„Za prvé to bylo překvapení. Měl jsem už objednanou dovolenou a musel ji rušit,“ prozradil 22letý Navrátil. „Zkušenost to ale byla parádní. Je to zase něco úplně jiného než v mládežnické repre. Poznal jsem nového trenéra, jak se to dělá ve Finsku. Všechno se mi líbilo,“ dodal.

Zaujal ho hlavně přístup finského stratéga k práci (nejen) na tréninku. „Tréninky byly jiné, rychlejší. Mohli jste si všimnout, že jsme třeba bruslili bez helem. To tady není úplně zvykem,“ vyzdvihl.

Dalším zúžením sestavy už neprošel, mladý útočník ale rozhodně nezanechal špatný dojem. Naopak. A evidentně zaujal i Jalonena.

„Měli jsme spolu delší rozhovor. Ptal se na všechno možné. Je to super, chtěl nás poznat i jako lidi, nejen po té hokejové stránce. To mě hodně překvapilo,“ přiznal Jakub Navrátil.

Že by měl do budoucna dveře do národního týmu otevřenější? „To záleží na mně a na panu trenérovi, jestli si mě vybere po mých výkonech v sezoně,“ dobře ví křídlo s číslem 88.

Jeho krátká štace u reprezentačního výběru, který se nyní rve o vytoužený úspěch na světovém šampionátu, každopádně zanechala v Navrátilovi spoustu dojmů.

„Měl jsem z týmu parádní dojem. Je to úplně něco jiného, než co se hrálo doposud. Trenér chce, aby všechno bylo kompaktní, všechno pospolu. To se u nás moc neděje, často to všichni chtějí tahat sami,“ přidal svůj pohled.

Příprava v novém i na kolečkách

Nyní už se připravuje se zbytkem Kohoutů na další sezonu. Letní příprava pod vedením kondičního kouče Petra Nátěsty je v plném proudu. „Máme za sebou první týden. Je to všechno nové, máme nového kondičního trenéra. Zvykáme si na to, ale zatím vše dobré,“ připomněl Navrátil, že dříve měl letní dril na starosti fyzioterapeut Jakub Jarolím, což není pro nejvyšší soutěž úplně standardní.

„Bylo to pro něj náročné. Máme teď kouče jen pro nás a Kuba občas vypomáhá. Je to dobré pro nás i pro něj,“ má jasno Jakub Navrátil.

Ten je přes léto tradičně členem extraligového inline hokejového celku Night Birds Přerov. Přechod z nožů na kolečka mu tedy nedělá žádný problém.

„Úplně v pohodě. Kluci se mě sice ptali, jestli nechci chodit i na led. To jsem říkal, že radši ne, že to kombinovat nebudu. Ale pokaždé, když je možnost si v Přerově zahrát, je to pro zpestření super,“ říká šikula z Lipníku nad Bečvou.

Letní cíl je tedy jasný – mistrovský titul na kolečkách. „My vždycky říkáme, že si jdeme pro prsteny. Zatím to ještě nevyšlo, ale letos to vyjde! Ještě nám přiletí nějací kluci ze Španělska a Francie. Máme silný tým,“ uzavřel Jakub Navrátil.

