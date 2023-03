V prvním zápase čtvrtfinálové série s Litoměřicemi byl Jaroslav Pavelka jedním z důležitých stavebních kamenů úspěchu. Dokázal totiž úspěšně čelit všem 30 severočeským pokusům a udržet čisté konto až do času 68:28, kdy Jan Veselý po geniální přihrávce Romana Vlacha vstřelil jediný a zároveň vítězný gól celého nervydrásajícího mače.

Jaroslav Pavelka při zápase Prostějov - Litoměřice | Foto: Deník/David Kubatík

„Pro brankáře to byl samozřejmě dost složitý zápas. Litoměřice jsou kvalitní soupeř se skvělou hrou dopředu. Není náhodou, že daly téměř nejvíce gólů v základní části,“ říkal po zápase unavený, ale šťastný 29letý gólman.

„Není to ale jen má zásluha. Musím pochválit opravdu celý tým. Bez dobré práce hráčů přede mnou by to tak dobře stoprocentně neskončilo,“ dodal ale ihned na druhé nadechnutí.

FOTO a VIDEO: Jediný gól v prodloužení přinesl Jestřábům vedení v sérii

Tento ostřílený gólman se zkušenostmi z extraligového Hradce Králové či Liberce si dle svých slov tíhu okamžiku nijak zvlášť nepřipouštěl. „Za svou kariéru jsem už nějaký ten zápas odchytal, takže jsem se hlavně snažil dodávat klid hráčům. A pevně jsem věřil, že někdo z našich dneska ten gól dá a bude slavný,“ smál se poté, co se mu podařilo vychytat již třetí čisté konto v tomto ročníku.

„Párkrát jsem měl ale namále. Třeba hned na začátku, když Svoboda ujel sám a nastřelil mi břevno,“ připustil.

Jak ale velí realita vyřazovacích bojů, včerejší zápas je zapomenut a dnes se na prostějovském zimáku bude začínat znovu od nuly. A dá se předpokládat, že Severočeši rozhodně nebudou chtít složit zbraně úplně a zkrátka udělají všechno pro to, aby se mohli stěhovat na domácí led za alespoň vyrovnaného stavu.

VIDEO: Nevídané choreo prostějovských fans za sto tisíc. Podívejte se

„Očekávám další urputný zápas. Musíme dobře zregenerovat, připravit se na to a hlavně nic nepodcenit,“ uzavřel Jaroslav Pavelka.