Už první třetina nabídla přítomným divákům hned tři branky. Skóre otevřel na konci deváté minuty domácí Jakub Malý, o minutu a půl vyrovnal na 1:1 Jan Veselý a když už se zdálo, že se za tohoto vyrovnaného stavu bude odcházet na přestávku, poslal čtrnáct sekund před úvodní sirénou třebíčkský tým do opětovného vedení Matěj Psota.

Toto vedení pak po čtyřech minutách prostředního dějství navýšil v přesilovce Radim Ferda. Jestřábi se ale nevzdali a už po minutě a půl snížil na rozdíl jediné branky Vilém Burian. Na obou stranách pak proběhlo po několika vyloučeních, na skóre 3:2 se ale nezměnilo nic.

Třetí část pak nabídla mnoho zajímavých příležitostí na obou stranách. Postupem času ale začínal jestřábí tlak narůstat a nakonec vygradoval dvě minuty před zazněním třetí sirény. Přesně se trefil Jan Slanina a poslal tak zápas do prodloužení.

„Od druhé třetiny jsme zlepšili pohyb, získali sebevědomí a neporazil nás ani gól na 3:1. Bylo dobré, že jsme během chvilky stav zkorigovali. Pak jsme začali být lepší a nutili jsme soupeře jenom vyhazovat puky. Ve třetí třetiny pak sice čas utíkal rychle, ale nakonec jsme byli odměněni za naši práci a víru," pochvaloval si trenér Jestřábů.

A aby těch ran pro Třebíč nebylo málo, pouhých 43 vteřin před jeho koncem se trefil do černého prostějovský Aleš Poledna, který tak rozhodl o tom, že si Jestřábi odvezou na Hanou bonusový druhý bod navíc.

„Prodloužení nám moc nejdou, naštěstí se nám to ale dneka povedlo. Věřím, že nám to dodá sebevědomí. Dva body bereme s pokorou. Musíme ale pracovat dál. Poslední čtvrtina soutěže rozhodne o tom, jak na tom budeme směrem do play-off a jestli se tam vůbec dostaneme," uzavřel Aleš Totter.

Co se však týče postavení v tabulce, i přes tento úspěch Prostějovští o jednu příčku klesli. Přeskočil je totiž jejich regionální rival z Přerova díky vysoké výhře nad Sokolovem.

SK Horácká Slavia Třebíč - LHK Jestřábi Prostějov 3:4p (2:1, 1:1, 0:1, - 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Malý (Bořuta), 20. Psota (Furch, Bittner), 25. Ferda (Bořuta) – 11. Veselý (Vlach), 26. Burian (Poledna, Illéš), 58. Slanina (Ostřížek, Bartko), 65. Poledna (Illéš, Jandus). Rozhodčí: Micka, Květoň - Kráľ, Blažek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 836.

Třebíč: Jekel – Tureček, Bořuta, Furch, Forman, Fajmon, Poizl – Psota, Bittner, Dočekal – Ferda, Michálek, Holec – Sedláček, Malý, Vodný – Krliš, Svoboda, Michalčuk. Trenér: Kamil Pokorný.

Prostějov: Němeček – Valenta, Hamšík, Bartko, Staněk, Pěnčík, Poledna – Veselý, Vlach, Jiránek – Illéš, Ostřížek, Burian – Jansa, Venkrbec, Slanina – Maruna, Hašek, Jandus. Trenér: Aleš Totter.