Sedmadvacetiletý rodák z Českých Budějovic, který se na Hanou přesunul ze Vsetína, v rozhovoru pro Deník poodkrývá, proč se rozhodl právě pro Prostějov.

Jak se zrodil váš přesun do Prostějova?

Kontaktoval mě pan Vykoukal, jestli bych neměl zájem v Prostějova působit. Jednání probíhala velice příjemně a cítil jsem veliký zájem, což pro mě bylo nejdůležitější. Těšil jsem se na novou výzvu. Měl jsem informace, že se v Prostějově bude skládat nový tým a věřil jsem a věřím, že bude kvalitní tým a budeme hrát dobrý hokej.

Proč jste se rozhodl po jedné sezoně ze Vsetína odejít?

Varianta, že bych tam zůstal, samozřejmě existovala. Docela to ale trvalo a přišlo mi, že ten zájem není stoprocentní. Prostějovu se sice minulý ročník nepovedl, ale je to tým, který by nechtěl figurovat ve spodní části tabulky. Takže jsem věřil, že si to všichni uvědomí a o to více se bude makat a pracovat, aby to nedopadlo jako minulou sezonu. I tohle hrálo určitou roli.

Měl jste i jiné nabídky?

Zahraničí jsem úplně neřešil. Z Chance ligy bylo jednání s Prostějovem nejlepší, takže pak už jsem nic neřešil a soustředil jsem se jen na variantu, že příští sezonu obléknu prostějovský dres.

Jste připraven plnit roli jedničky?

Papírově by to tak asi být mělo. Loni se mi úplně nepovedl začátek. Po tom rozdělení na dvě skupiny jsem se už cítil lépe a do branky jsem se dostával častěji. Každopádně na tuhle roli jsem připravený. Měl jsem ji i v Havířově a rozhodně se toho nezříkám. Každý brankář chce chytat.

Jiří Vykoukal prohlásil, že si od vás v Prostějově hodně sezoně hodně slibují. Těší vás, nebo naopak cítíte tlak?

Na tlak jsem celkem zvyklý. Když jsem chytal v Budějovicích nebo ve Vsetíně, tak ten tlak byl velký. U brankáře to tak je, nemůže se za nic schovat. Prohlášení mě samozřejmě těší a byl bych rád, aby se to mohlo říct i po konci sezony.

Jde o váš šestý prvoligový tým. Jaká jsou očekávání?

Tak hlavně, aby se nám dařilo, udělali jsme play-off a sezonu si užili. To je asi to nejpodstatnější. Hlavně musíme chytit začátek. Doufám také, že se budu cítit dobře a vše bude klapat, jak nejvíc to půjde. Cíle se potom od toho budou samozřejmě odvíjet.

Jaký máte pocit z nově se skládajícího týmu?

Zatím jsou pocity dobré. Budeme mít ještě spoustu času se s kluky více poznat. Co jsme se ale tak nějak potkali, tak to vypadá zajímavě. Myslím si, že bychom mohli v sezoně hodně kousat.

Chance liga bude mít nově 19 účastníků. Co mu říkáte?

Podle mě je devatenáct týmů moc. Konkurence je lepší, když je těch týmů méně. Fanoušci si nemusí vybírat soupeře a těší se na domácí zápasy a na svůj tým. Tak to bylo tři roky zpět. Nakonec když už nebylo zbití a bylo ve hře devatenáct týmů, tak je to asi nejrozumnější. Hlavně se opět sestupuje, což mi v předchozích sezonách chybělo.

A váš názor na rozdělení týmů do dvou skupin?

Minulý rok jsme hráli ve Vsetíně horní skupinu. Nedokážu si představit, že bychom hráli tu spodní. Tam to muselo být hrozné. Na druhou stranu je to motivace k tomu neprospat začátek sezony a udělat maximum pro to dostat se do té horní půlky, která je samozřejmě atraktivnější.

Jak u vás probíhá příprava?

Zatím individuálně. Máme kondičního trenéra, takže já trénuji v Českých Budějovicích s další brankářem Honzou Strmeněm. Máme nějaký plán a toho se držíme. Mně to vyhovuje, jelikož v tom nejsem sám a můžu do toho vložit nějaké brankářské cviky.

Jiří Horák