O jaké jednání vedení týmu se mělo jednat? Dle informací Deníku si rodák z Chebu s majitelem a sportovním manažerem klubu „nesedl“ a stěžoval si na slušnost a férovost konání zmíněné dvojice.

„V týmu s dobrou partou okolo jsem chtěl také zůstat. Bohužel poté, co situace eskalovala, jsem byl nucen si najít nové angažmá,“ doplnil Benda.

Totter: Ekonomiku respektujeme

Situaci z jestřábího hnízda uvádí na pravou míru trenér Aleš Totter. „Sociální sítě nemám, je to pro mě nová informace, že vznikaly tyto diskuze,“ řekl kouč na úvod.

„Od začátku jsme s majitelem domluvení, že pro závěr sezony budeme mít na soupisce osm beků a čtrnáct útočníků. Osm beků máme teď, jednoho útočníka ještě hledáme,“ nastínil Totter.

A skutečně chtěl Vítka Bendu mít nadále v kádru? „Samozřejmě, že každý trenér by si přál co nejširší kádr, ale něco je ekonomicky dané a my to respektujeme,“ řekl.

Vítek Benda do Prostějova přišel před sezonou z juniorky Karlových Varů, kde byl oporou zadních řad. Dvakrát naskočil i v extralize za A-tým. Za Jestřáby naskočil do 27 utkání a připsal si dvě asistence.

Pokračovat bude i nadále v Chance lize. Zamíří totiž do Sokolova, což má kousek od domova a nedaleko do Karlových Varů, za které by v budoucnu rád naskočil opět i v nejvyšší soutěži.

„Dle mého to dopadlo pro všechny dobře. Víťa může hrát stejnou soutěž, nevidím v tom žádný problém,“ zmínil Aleš Totter.

Ten se tedy nyní bude do 31. ledna dívat po útočníkovi, který by pro play-off ještě posílil jestřábí letku.

