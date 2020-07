David Bartoš, který v ročníku 2018/19 Orlům dokonce kapitánoval, nechtěl v těžké době příliš otálet, a tak dal pokyn svému agentovi, aby hledal první „přespolní“ angažmá.

Jak probíhal váš konec ve Znojmě?

Když ukončili EBELku, tak mi majitel klubu ve Znojmě, pan Ohera, volal, že EBELka ve Znojmě nejspíš nebude, načež jsem kontaktoval agenta. Byl jsem rozhodnutý změnit působiště. Začal jsem řešit nějaké varianty a Prostějov mi z toho vyšel nejlíp.

Setrvat ve Znojmě a pomoct mu ze druhé ligy výš, to vás nelákalo?

Když jsem začal řešit angažmá na další sezonu, tak jsem ještě ani netušil, co Znojmo bude hrát. Pan Ohera mi řekl, že si můžu začít hledat nové angažmá, protože vůbec neví, co bude.

Čekat se vám nechtělo.

Přesně tak, nechtělo se mi čekat někdy do července. Jeden den jsem řekl agentovi, co by se mi v první lize líbilo, ať někam zkusí zavolat. Druhý den mi zavolal pan Vykoukal, třetí den jsem přijel a nějak jsme se dohodli. Můj přesun sem se tedy upekl asi během dvou nebo tří dnů. Bylo to celkem rychlé.

Proč vám ze všech možností vyšel Prostějov nejlépe?

V první okamžik mě přesvědčil určitě zájem. Roli ale hrály taky vzdálenost od domova a ambice, které Prostějov v první lize má. Vloni měl špatnou sezonu, tak doufám, že to letos bude lepší. Z velké části se postavil nový tým, tak snad to bude klapat.

Jaké z nového angažmá máte první pocity?

Zatím jsme tu měli akorát dva týdny suché přípravy, kdy jsme dost běhali. Bylo to výživné. Máme taky po testech na kole a jsme teprve čtvrtý den na ledě. Zatím jsem všechno nestačil poznat, ale neřekl bych, že by se to nějak vymykalo tomu, na co jsem byl doteď zvyklý.

Trenér Jiří Šejba říkal, že si vás chtěl v těch dvou týdnech prověřit, jak jste připravení. Čeká vás něco podobného ještě i na ledě?

Jo, jo. Už během dneška nám něco naznačoval (usmívá se). Ale tak… je to potřeba.

Vy jste se ze Znojma přesunul do Prostějova i se dvěma spoluhráči – Michalem Gagem a Petrem Mrázkem. Byla to minimálně pro začátek u Jestřábů výhoda? Přece jenom jste byl doposud celou kariéru v jednom mužstvu.

Ono se to docela míchalo i v tom Znojmě, ale rozumím, na co se ptáte (usmívá se). Určitě je lepší, že tu některé kluky už znám, ale musím říct, že i s ostatními kluky jsme si porozuměli rychle. A teď na ledě se to utuží ještě víc. Není žádný problém.

Takže parta je dobrá?

Zdá se, že jo.

To bude do nové sezony asi základ, že? I Jiří Vykoukal to nejednou zmiňoval.

Určitě. Doufejme, že to tak bude, snad měl pan Vykoukal dobrou ruku.

Adaptaci na ledě by vám osobně mohla zpříjemnit přítomnost Petra Mrázka, se kterým jste ve Znojmě hráli v jedné lajně.

Doufám, že jo. On měl trochu smůlu na zranění. Vloni i předloni jsme spolu hráli, ale pak vypadl kvůli zranění ramena. Ale jo, jsme na sebe zvyklí, víme, co od sebe čekat a snad to ukážeme i tady v Prostějově.