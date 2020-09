„Nehrajeme špatně, ale pořád jsou tam věci, na kterých samozřejmě musíme zapracovat,“ říká osmadvacetiletý forvard.

Jak byste zhodnotil utkání s Benátkami, které jste vyhráli 6:5 v prodloužení?

Hodnotí se mi to teď docela špatně, protože jsme si nechali utéct tříbrankové vedení. Jinak si myslím, že padesát minut to nebylo úplně špatné. Měli jsme si to lépe pohlídat. Je to hrozná škoda a nesmí se to stávat.

Čím to podle vás bylo?

Asi jsme polevili v hlavách. Dostali jsme branku v oslabení a poté skrytou střelou na 5:5. Naštěstí jsme se rychle oklepali a urvali ten bod navíc v prodloužení, takže alespoň nějaká náplast.

Máte za sebou odehraných pět zápasů. Jak jste s nimi zatím spokojen?

Nehrajeme špatně, ale pořád jsou tam věci, na kterých samozřejmě musíme zapracovat. Třeba nyní to vedení o tři branky. To je zase bod, který jsme zbytečně ztratili. I poslední zápas v Kolíně je ztráta jednoho bodu, protože tam jsme měli urvat vítězství v normální hrací době.

Čeká vás náročný týden se třemi zápasy. Jak se na něj budete připravovat?

Uděláme si určitě nějakou přípravu na soupeře, kteří nás čekají. Z mého pohledu je to takhle určitě lepší, hrát více zápasů než týden trénovat, čekat na zápas a pak zase týden trénovat. Uvidíme, jak na tom budeme.

Nastupujete v první formaci s Mrázkem a nyní s Novákem, který nahradil zraněného Gaga. V přípravě vám to ve dvojici s Gagem a Mrázkem poměrně šlapalo. Vykolejilo vás Gagovo zranění?

Asi trošku ano. Začalo nám to klapat a je to škoda, že jsme asi úplně nenavázali na ty bodové přísuny z přípravy. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Pořád je nás na ledě pět a tým potřebuje, abychom ty branky dávali. Stále je na čem pracovat.

Jak vnímáte z pozice hráče vládní opatření umožňující pouze tisíc stojících diváků na zimním stadionu?

To nechci nějak moc hodnotit. Je to opatření vlády a musí se to dodržovat. Nicméně i tak fanoušci vytvořili parádní atmosféru a když budeme hrát dobře, tak nás podpoří, i když jich třeba bude méně.

Jak hodnotíte prozatím své výkony?

Může to být lepší.

V čem konkrétně? Chtělo by to asi nějaký gól, souhlasíte?

Asi ve všem. Ano, branky trošku chybí.

Jiří Horák