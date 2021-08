Fanklub HC Olomouc

„Stále nemůžeme uvěřit, že je to pravda. Přece jenom jde o hokejistu, který patří mezi elitní hráče NHL. Neuvěřitelný přestup, který zvedne extraligu a hlavně olomoucký hokej. Naši návštěvu zápasu to neovlivní, protože chodíme na každý zápas, spíše si myslíme, že to přitáhne lidi a fanoušky z okolních měst a pokud to situace dovolí, tak se nebojíme říct, že bude neustále vyprodáno.“

Jiří Kohout – fanoušek a trenér fotbalistů Tatranu Litovel

„Měl jsem trochu strach po covidu o návštěvnost a atmosféru na stadionu, ale jsem přesvědčený, že toto bude lákadlo, které diváky jasně přiláká. Do poslední chvíle se mi nechtělo věřit, že by David Krejčí do Olomouce opravdu přišel. Myslel jsem, že to spíš dopadne nějakým Třincem. Je skvělé, že se i v dnešní době takhle rozhodl a chce si zahrát doma. I kdyby to byla jen jedna sezona. Na hokej chodím často, ale spíš nepravidelně. Teď si určitě pořídím permanentku.“

Václav Jemelka – hráč Sigmy Olomouc a fanoušek hokeje

„Asi začnu chodit na hokej na Moru. David Krejčí je hodně zvučná posila, nejenom pro fanoušky Olomouce. Je to pro Moru nejspíš nejlepší možné posílení a asi se jim o tom ani nesnilo. Moc se těším, až jej uvidím hrát na živo a jelikož byl strašně dlouho pryč, tak jej rádo uvidí spousta dalších lidí.“