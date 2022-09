„Dnes jsme bohužel nebyli tak agresivní, prohrávali jsme souboje, netlačili se do předbrankového prostoru a vůbec jsme nehráli konstantně po celých 60 minut," vypočítával příčiny prohry prostějovský kouč Aleš Totter.

Kolíňané se ujali vedení už na počátku sedmé minuty, když se ve vlastním oslabení prosadil Adam Dlouhý se zkušenostmi z extraligového Liberce. Výsledkem 1:0 pak první třetina také skončila.

V prostřední periodě pak už góly padly tři. na 2:0 a 3:0 zvyšovali za domácí exhradečtí Michael Gaspar s Kryštofem Langem a čtyři vteřiny před druhou sirénou snížil svým prvním gólem v zápase David Ostřížek.

Ani třetí část pak Hanákům nevyšla. Čtvrtý a pátý gól totiž vstřelili další dva hráči se zkušenostmi z extraligy. Jan Veselý a čtyřicetiletá legenda Petr Koukal. Jestřábi se však nepoložili a také ještě dvakrát promluvili do vývoje skóre. V 52. a 60. minutě totiž dokonal svůj hattrick David Ostřížek.

„Rozhodující byla dnes také efektivita. My jsme ty šance, které jsme si vypracovali na začátku, neproměnili a soupeř potom ty své využít dokázal," pokračoval ve svém hodnocení prostějovský trenér

„Věříme, že dnešek byl pro nás dobrým poučením do budoucna. Čeho si pak skutečně vážím je, že jsme se za stavu 1:5 nesložili a ještě z toho udělali poměrně důstojný výsledek. Jsem také rád za hattrick Davida Ostřížka. Zatím totiž jednoznačně splňuje to, co jsme si od něj při příchodu slibovali," snažil se ale neztrácet optimismus.

Jestřábům tak v tabulce zůstaly tři body, které vybojovali v prvním kole proti Frýdku-Místku a v tabulce jim nyní patří sedmá příčka. Tu budou moci vylepšit už ve středu 21. září, kdy na domácím ledě přivítají Porubu.

„Čeká nás další těžký soupeř. Jak už jsem řekl několikrát, liga je vyrovnaná a my musíme být na středu připraveni lépe, než jsme byli na dnešek," uzavřel Aleš Totter.

SC Marimex Kolín - LHK Jestřábi Prostějov 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 7. Dlouhý, 21. Gaspar (Koukal, Král), 28. Lang (Šedivý), 47. Veselý (Morong), 50. Koukal (Veselý) – 40. Ostřížek (Valenta), 52. Ostřížek (Vlach, Mar. Novák), 60. Ostřížek (Slanina). Rozhodčí: Kostourek, Micka – Maštalíř, Dědek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 836. Střely na branku: 20:28.

Kolín: Soukup – Čáp, Gaspar, Niko, Naar, Kolmann, Piegl, Rymsha – Z. Král, Koukal, Veselý – Pajer, Nedvídek, Dlouhý – Ouřada, Moravec, Síla – Lang, Morong, Šedivý. Trenér: Jan Šťastný.

Prostějov: Pavelka (50. Němeček) – Valenta, Hamšík, Staněk, Malák, Zajíc, Pěnčík – Jiránek, Jáchym, Jansa – Burian, Ostřížek, Slanina – Novák, Vlach, Jandus – Machač, Venkrbec, Maruna – Routa. Trenér: Aleš Totter.