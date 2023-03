Už se to blíží! Čtvrtfinále Chance ligy skončilo a na programu jsou tak souboje nejlepší čtyřky. Mezi tu se poměrně bez problémů dokázali vklínit i prostějovští Jestřábi, kteří dokázali v předchozím kole eliminovat obávanou útočnou sílu severočeských Litoměřic a postoupit po jednoznačném výsledku série v poměru 3:0 na zápasy. Jejich soupeřem nyní bude, stejně jako před rokem, jeden z největších aspirantů na postup - celek Vsetína.

Připomeňte si ve fotografiích 2. zápas čtvrtfinále mezi Prostějovem a Litoměřicemi (9.3.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Nijak jsme neslavili. Měli jsme před sebou dlouhou cestu do Prostějova, během níž to kluci samozřejmě vstřebávali, ale jinak na nic takového nebyl čas. Samozřejmě už teď můžeme tuto sezonu považovat za úspěšnou, ale dokud jsme nedohráli poslední zápas, není důvod oslavovat nic," popisuje prostějovský kouč Aleš Totter prvotní momenty po postupu svého týmu do semifinále play-off.

„V pondělí a úterý dostali hráči volno a od středy už se připravujeme na Vsetín. Všichni jsme rádi, a musíme to zaklepat, že jsou v tuto chvíli všichni k dispozici. Navíc ani nikoho nic nelimituje. To je obrovský rozdíl oproti loňskému stavu," dodal ihned poté.

Zkusíme nabourat očekávání

Valaši skončili po základní části druzí s 97 body, což bylo o šest více než měli na svém kontě Hanáci. Jako čtvrtfinálového soupeře pak dostali jihlavskou Duklu, kterou pak, podobně jako Jestřábi Severočechy, poslali na dovolenou poměrem 3:0 po výsledcích 4:3 po prodloužení, 2:1 a 3:2.

Co se pak týče vzájemných zápasů obou celků v základní části, nemůže nikdo nikomu nic závidět. Oba výběry na sobě uhrály shodně šest bodů a oba také uspěly jednou doma a jednou venku. Zatímco Prostějovští zvítězili doma 5:2 a na Lapači 2:1, Vsetínští uspěli doma poměrem 4:1 a na Hané 3:1.

„Nikoho jsme si speciálně nepřáli. Respektujeme to tak, jak to nakonec vyšlo. Celá hokejová veřejnost je teď přesvědčená, že bude finále Zlín - Vsetín, a tak věřím, že budeme v semifinále důstojným soupeřem a třeba toto očekávání nějakým způsobem nabouráme," říká sebevědomě.

To však neznamená, že by nebylo čeho se obávat a na co si dávat pozor. „Budeme si muset dát pozor na jejich menší hřiště a také na atmosféru, kterou dokáží vytvořit jejich fanoušci. V neposlední řadě mají ve svém kádru řadu šikovných hráčů a disponují také výbornými speciálními formacemi," vyjmenovává prostějovský lodivod.

„Nesmíme ani zapomínat na to, že Vsetín bude hladový. Už se dostal dvakrát během posledních tří ročníků do finále a stále se mu nepodařilo udělat ten krok do baráže. Letos má navíc obrovité ambice," doplnil ještě.

Faktor fanoušci

Právě atmosféra na stadionu by mohla být tím, čím bude tato série, samozřejmě kromě skvělého hokeje předváděného z obou stran, skutečně zajímavá. Valašští fanoušci si drží svou „formu" už od časů, kdy jejich tým v 90. letech získával jeden extraligový titul za druhým a i prostějovští fans dlouhodobě ukazují, že jim aktivní fandění, dokonce s efektním vizuálním přídavkem, rozhodně není cizí.

Zdroj: Kubatík David

„Už jsme u nich hráli dvakrát. Navíc jsme tam hráli semifinále i loni. Vím sice, že v našem kádru od té doby příliš stejných hráčů nezbylo, ale jsou zkušení a něco podobného už mají za sebou. Dobrá atmosféra navíc hokeji obecně prospívá. I já sám se na to těším," věří šéf prostějovské střídačky.

„Doufám, že diváci přijdou v co nejvyšším počtu. Ve větším než proti Litoměřicím. Přece jen se tady semifinále 1. ligy hraje teprve potřetí v historii, navíc podruhé v řadě. Už při třetím čtvrtfinále ukázali, že i přes tu dálku dokáží za kubem přijet a velice kvalitně jej podpořit. V Litoměřicích byli i přes nižší počet slyšet prakticky jen oni," smekl na závěr před svými příznivci Aleš Totter.